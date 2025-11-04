Oriente a Dorrego: Licitan el servicio publico de transporte

4 noviembre, 2025 0

El Concejo Deliberante de Oriente autorizó al Departamento Ejecutivo a licitar la adjudicación en concesión del servicio de transporte público de pasajeros entre esa localidad y Coronel Dorrego con el fin de establecer una vía permanente de comunicación y traslado, garantizando un transporte periódico y accesible para los vecinos.

El servicio operará sin escalas entre ambas localidades, un trayecto de poco menos de 90 km, al tiempo que establece que será el propio Departamento Ejecutivo quien determinará el lugar, fecha y hora de la apertura de las propuestas. El valor del pliego de bases y condiciones se fijó en $30.590,03, conforme a lo estipulado en la Ordenanza General Impositiva.

Volver