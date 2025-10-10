Oriente celebró sus 114 años: Inauguraron cartelería y sendero en el Puente Nuevo

10 octubre, 2025 0

Este viernes, con un acto protocolar e inauguración de cartelería en el sector del Puente Nuevo , Oriente celebró los 114 años de su fundación.

El delegado comunal Patricio Bertone, en diálogo con LU 24 se refirió a tan importante acontecimiento y dijo que ”los festejos se iniciaron en horas de la mañana en la plaza central y luego se inauguraron diversas obras como la colocación del nombre de la localidad en mampostería con letras y un corazón de gran tamaño. También quedó inaugurado un punto fotográfico y un sendero entre los dos puntos turísticos Puente Nuevo y Puente viejo, para que puedan circular ciclistas y peatones”.

“Tenemos un lugar privilegiado, como la Cascada Cifuentes río arriba en cercanías de la Ruta 3, y la zona de los puentes en los que se puede desarrollar turismo de aventura, la represa hidroeléctrica y el tajamar que forma una cascada, lugar donde se realiza la fiesta entre los dos distritos, Tres Arroyos y Oriente”, afirmó.

En el corto plazo y hablando de las obras en marcha y proyectadas, Bertone dijo que “estamos por entregar 14 viviendas en pocos días, las que están concluídas y cuando lo disponga el Instituto de la Vivienda se van a entregar, y este gobierno municipal está apostando a cubrir la necesidad habitacional, con otro proyecto que se hace con terrenos propios; estamos apostando mucho al turismo en Marisol y planificamos un Sector Industrial Planificado, cuyo loteo está en manos de la provincia ya y próximamente se abrirá la posibilidad de que algunas industrias se radiquen en el lugar”.

“El proyecto para el año próximo más importante es construir dos habitaciones más en el geriátrico municipal ante una demanda que se nota, se ve, y también construir un jardín o guardería municipal para chicos de 0 a 3 años”, explicó.

“En lo que hace a servicios, tenemos todos y lo último que se consiguió fue el gas como las de toda la zona, hay una planta que acopia el gas en zepellines, y se hizo una ampliación de la misma, que da cobertura a unas setenta familias más”, aseguró finalmente.

Fotos: Facebook Alejandro Pugliese

