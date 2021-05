Oriente: Cierran la Delegación Municipal por dos casos positivos de Covid-19

Patricio Bertone, Delegado Municipal de Oriente, habló con LU 24 sobre las dos empleadas contagiadas de coronavirus en la localidad, lo que motivo el cierre de la oficina a su cargo. “En el día de hoy dieron dos casos positivos de Covid-19, la asistente social y una empleada dentro del área de la administración, el corralón va a seguir funcionando”, dijo.



Además, aseguró que ese sector se encontrará cerrado por prevención, desde mañana hasta el día lunes. “La próxima semana se va a evaluar al resto del personal para ver en qué situaciones se encuentran, en el caso de que no tengan ningún tipo de síntomas volverían a la función. En esa área son seis personas, de las cuales dos son positivas hasta el momento”, manifestó.

“El contagio fue en otro lugar, a raíz de que una tercera persona diera positivo, ellas se acercaron a la doctora de la Unidad Sanitaria y les realizaron un test rápido”, informó.

Bertone, aclaró que “la asistente social es la directora del jardín de infantes, por prevención consultó con la doctora para no poner en riesgo la salud de nadie, y su único síntoma es un leve resfrío”.

En cuento al riesgo de contagio, mencionó que “son poquitas las personas pero se dio la casualidad de que las dos estaban en la delegación. Por lo pronto en el jardín de infantes no se tomará ninguna medida porque, por suerte, ella no concurrió al establecimiento”.

“Todas las áreas siguen funcionando normalmente, solamente la administración paró. Como las áreas no tienen contacto entre si no ha habido problemas, solamente por prevención nos aislamos del resto de los empleados”, aseveró.

“Fue muy poco el tiempo en el cual estuvimos en contacto, y cuando lo hicimos siempre fue respetando los protocolos sanitarios, con barbijo y distanciamiento”, concluyó.

