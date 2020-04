Oriente: Cooperativa de Agua y Servicios Públicos, continúa brindando atención y garantizando los servicios

3 abril, 2020 Leido: 10

El Gerente de la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos de Oriente, Oscar Hernandorena, explicó que desde la entidad se están tomando todas las medidas necesarias, para en esta cuarentena proteger al socio y los trabajadores, garantizando siempre el servicio.

“Estamos atentos a tratar de ir tomando medidas que hagan más llevadero el paso de esta cuarentena obligatoria”, dijo. En este sentido, indicó que la cooperativa funciona de 8 a 17 horas.

“La restricción es que solo pueden ingresar de a dos personas por vez. Si el trámite no lo amerita, pedimos a la gente que lo haga a través de internet o teléfono y no concurra. Adoptamos además medidas de distancia, adaptamos las instalaciones y colocamos indicaciones”, detalló.

Hernandorena, manifestó además que en cuanto al vencimiento de los periodos del servicio de marzo y abril, “la cooperativa determinó que el vencimiento será el 30 de abril. Esto hará que la gente se organice para venir mucho más tranquilo y no se agolpe. Además existen otros medios de pago que se pueden usar desde casa”.

Destacó también que “las guardias se mantienen para garantizar todos los servicio que la entidad brinda” y agregó en cuanto el servicio de sepelio que el mismo “funciona con normalidad, pero no se están haciendo velatorios para evitar reuniones de personas”.

