Oriente: incertidumbre sobre la realización de los concursos de pesca

31 octubre, 2020

“Estamos todavía sin ninguna novedad, creemos que por ahí se puede llegar a visualizar alguna situación distinta para enero pero por el momento no tenemos nada preparado”, dijo a LU 24 Horacio Botas, presidente del Oriente Fútbol Club, sobre la organización de los concursos pesqueros en el partido de Coronel Dorrego.



“Estamos un poquito desacomodados por este tema porque no nos atienden en la Secretaría de Pesca. Además, estamos viendo qué resolución se toma desde nuestro distrito, creo que va a ser igual que en los demás. Es una incertidumbre”, agregó el dirigente.

También comentó que “prácticamente mantenemos el club con lo que se recauda en el concurso y para nosotros es muy importante. Pero son cosas que tenemos que aceptar, hay que pasar todo esto primero. La verdad es que hoy Oriente no está como veníamos en los últimos meses pero tampoco estamos tan mal, hace tres días que no tenemos casos aunque no nos podemos relajar”, consideró.

