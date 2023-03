Oriente: Polémica familiar por traslado de comida a alumnos de la Escuela 8

27 marzo, 2023

La Escuela Nº 8 de Oriente no cuenta con provisión de gas ya que se está ejecutando la obra de refacción de la instalación ante una pérdida detectada tiempo atrás. En consecuencia, la cocina del Servicio Alimentario Escolar funciona en dependencias de Bomberos Voluntarios, cuartel ubicado a tres cuadras del colegio.

La comida es llevada en una camioneta del área de Inspección municipal, traslado que fue objetado por el bloque de concejales del Frente de Todos – Frente Renovador – PJ, que integra el edil Diego Bertone, hermano del delegado municipal. En ese sentido, a través de un proyecto de resolución, solicita al Consejo Escolar que se cese con la operatoria y se facilite un medio de transporte de sustancias alimenticias idóneo, que reúna los recaudos de salud y bromatológicos que la normativa requiere.

El delegado Patricio Bertone, consideró por LU 24 que el reclamo “es más político que otra cosa” ya que “todas las partes están poniendo buena voluntad”.

Alrededor de 30 chicos concurren al comedor escolar. “Hasta ahora seguiremos como estamos”, dijo y aclaró que hasta el momento no recibieron ninguna disposición que indique lo contrario. “La otra posibilidad era que, como durante la época de pandemia, se le entregara un bolsón de alimentos secos y se cocinen en las casas, pero no todas las familias tienen la oportunidad de poder darles la comida en tiempo y forma. Es por eso que se decidió seguir así. No quisimos hacer lo más fácil sino lo que creímos más conveniente”, afirmó.

“El problema en sí no es del Municipio, que está colaborando en esto, ya que las escuelas son de la Provincia. Lamentablemente entra lo político y se maneja así”, añadió.

El funcionario contó que “hace una semana se arrancó con el recambio de toda la cañería de gas. Antes funcionaba una caldera y ahora se compraron alrededor de 20 calefactores nuevos que serán distribuidos en todo el colegio. También cocina y termo. Para no cortar el suministro de comida a los chicos nos pareció coherente que funcionase en otro lugar y los Bomberos amablemente nos brindaron todas sus instalaciones, que son de primera y están impecables”.

Patricio sostuvo que con su hermano mantiene “una excelente relación, ambos queremos lo mejor para el pueblo, pero tenemos miradas diferentes”.

Finalmente, estimó que en una semana estaría finalizada la obra, que luego deberá ser aprobada por YPF Gas para que vuelva a colocar el medidor en el edificio.

Volver