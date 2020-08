Oriente: sin novedades sobre la posibilidad de realizar concursos de pesca

4 agosto, 2020

El presidente del Oriente Fútbol Club, Horacio Botas, se refirió por LU 24 a la realización de los concursos de pesca, ya que la institución organiza uno en noviembre y otro en enero, y reveló que al momento no hay novedades sobre la posibilidad de poder concretarlos.

“Estuvimos, hace unos 25 días, intentando hablar con la Secretaría de Pesca, tanto en Mar del Plata como en La Plata, porque tenemos que pedir autorizaicón pero me contestaron que todavía no estaban trabajando. Esperemos que la situación cambie y estamos esperanzados en que para noviembre todo tiene que mejorar, obviamente hay otras prioridades pero a nosotros nos interesa muchísimo hacer los concursos”, expresó.

Botas indicó que aguardará al mes de septiembre para volver a consultar y ver qué panorama se presenta. “De todos maneras nosotros avanzamos en lo organizamos aunque no podemos lanzar nada, tenemos que esperar el OK”, agregó.

Por otra parte, comentó que el club “está bien, siempre estamos trabajando, haciendo alguna cosa, hemos pintado todo el frente. El 3 de septiembre cumple 90 años y pensábamos hacer un festejo bastante importante y la verdad que todo esto nos dejó con las manos atadas”.

