“Oro” en Ajedrez: Faustino, Gran Maestro a los 12 años

10 mayo, 2026 250

El ajedrecista argentino Faustino Oro volvió a hacer historia al asegurarse el título de Gran Maestro, máxima distinción otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez. Así se transformó en un hito para el deporte nacional.

Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, el joven nacido en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) consiguió la tercera norma necesaria en el Festival Internacional de Cerdeña, en Italia, donde llegó invicto a la definición del certamen.

Oro alcanzó este logro después de vencer al polaco Bartlomiej Niedbala y, horas más tarde, quedar emparejado para la última ronda con el ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores del torneo, situación que le permitió garantizar matemáticamente la norma que le faltaba.

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