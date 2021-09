Orsili a dos años de la inauguración del Polideportivo: “Se cumplió con lo dicho”

Hoy se cumplen dos años de la inauguración del Polideportivo Municipal. Guillermo Orsili, Director de Deportes, destacó como fue el proceso desde su creación, quiénes trabajaron y cómo amplió el patrimonio edilicio y deportivo de nuestra ciudad. “Es un día muy especial para todos lo que vivimos en la ciudad, ya sea hace poco o mucho tiempo, parece mentira que hayan pasado dos años”, dijo.



“En el camino del Polideportivo, lo pudimos usar muy poquito para su fin original, hubo mucha gente que no había podido entrar y lo pudieron conocer”, manifestó el Orsilli en referencia a los fines sanitarios que tuvieron las instalaciones en el último tiempo.

En cuanto a las personas que trabajaron en la creación del proyecto y su realización, el Director destacó que “hay mucha gente que trabajó para eso, como los concejales del Movimiento Vecinal y el Intendente (Carlos Sánchez), que afrontaron muchos palos en la rueda, pero luego en tres años, el Polideportivo fue una realidad, uno lo quiere como si fuera su propia casa”.

“Hoy podemos decir que tenemos las jirafas de básquet reglamentarias, los vestuarios totalmente equipados”, sostuvo y agradeció “a toda la gente que está en el ‘Poli’, mi equipo más cercano, la gente de mantenimiento y limpieza”.

En lo que respecta al futuro más cercano, aseguró que “en conjunto con los directores de Educación Física y los inspectores, estaba todo armado para que lo usaran las diferentes escuelas y el CEF 4. Cuando el Dr. Guerra y las autoridades de salud nos den el OK arrancamos, controlando para que puedan concretarse varios proyectos que se estaban desarrollando para Adultos Mayores”.

Orsili, subrayó que entre los planes está la construcción de dos piletas de natación y una cancha de hockey profesional. “No tengo dudas que nuestro intendente y nuestro Jefe de Gabinete, van a tomar la decisión de hacerlo, ya que no puede Tres Arroyos no tener una pileta cubierta”, sentenció.

