Orsili anunció la compra de jirafas de básquet y tribunas rebatibles para el Polideportivo Municipal

17 diciembre, 2019 Leido: 2

El Director de Deportes Municipal, Guillermo Orsili, anunció esta mañana a LU24 que el mes entrante está el compromiso de lograr la adquisición de jirafas de básquet para disputar los partidos de liga nacional en el Polideportivo Municipal, al igual que de las tribunas rebatibles, que ampliarían la capacidad del lugar, a 800 personas más.

“Hacemos todo lo posible para que esté bien cuidado. Aún le falta para el mes próximo la adquisición de las jirafas profesionales de básquet para jugar partidos de liga nacional y las tribunas rebatibles, que van en el sector de abajo con las cuales ampliaremos la capacidad a 800 personas más. Así tenemos actualmente lugar en las tribunas de cemento para 2800 personas. En enero está en carpeta esto. Estamos además proyectando la construcción de un lugar de alojamiento para quienes nos visiten justo debajo de las tribunas, un gimnasio, además del proyecto del natatorio municipal, que está listo para cuando el presupuesto lo permita. La idea sería hacerlo en el lugar donde hoy está el estacionamiento”, anticipó.

Consideró el funcionario que “estamos cerrando un año más que positivo para el deporte de la ciudad, con distintas aristas que uno analiza y que considera que han ido hacia adelante. Se ha avanzado con infraestructura con el sueño cumplido de dar clases en un lugar como el polideportivo. Por todo esto, ya hicimos una reunión de planificación con las instituciones que tienen pensado organizar un evento deportivo en el 2020. Ofrecemos un espacio para que puedan acordar fechas, para que no se superpongan y todos los eventos sean beneficiosos, sino el público se reparte. Quedó una agenda 2020 bastante cargada y estaremos convocando a la planificación de eventos en el polideportivo; se conformará una Comisión Asesora del Polideportivo, gente de distintas áreas que van colaborar conmigo, para tomar las decisiones en conjunto y que no todo pase por mí y se haga un buen uso con el mejor funcionamiento”, destacó.

En lo personal, Orsili consideró que “haber llegado de verdad a las localidades es una de las más grandes satisfacciones que tengo. Con buenas propuestas, haber encontrado profesionales de la localidad, que trabajar para su lugar cosa que no ocurría, porque es difícil encontrar el recurso humano en las localidades. Es reconfortante porque se llega desde el trabajo, desde el acompañamiento del área”.

En verano, anunció que habrá propuestas diversas en todas las playas del distrito. “Arrancamos este 22 y terminamos en marzo. Habrá de todo; encuentros de fútbol, concursos de pesca, seven de rugby, rural bike, el enduro del verano, traemos público de distintos gustos”.

A su vez, anunció que habrá Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores a partir del 6 de enero: “van a poder ir los adultos tres días en el polideportivo a realizar diversas actividades y dos días en pileta, aprendiendo a nadar, haciendo gimnasia terapéutica. Invitamos a todos los interesados a acercarse al polideportivo para anotarse. Es gratuito”.

