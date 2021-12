Orsili: El Polideportivo no podrá usarse en eventos masivos mientras haya vacunatorio

15 diciembre, 2021 Leido: 8

Un total de 16 eventos, propuestas locales y en las playas forman parte de la nutrida agenda que la Dirección de Deportes tiene previsto desarrollar y acompañar durante el verano. Y algunas de ellas se llevarán a cabo en el Polideportivo, pero sólo se limitarán a talleres de actividad física con cupos limitados y cuando finaliza la jornada de vacunación. El titular de la cartera, Guillermo Orsili, advirtió que no se podrán realizar eventos masivos en el Polideportivo mientras siga afectado como Vacunatorio. “No es una cuestión nuestra sino una decisión de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros estuvimos charlando con la gente de la ATB, con su presidente Martín Goizueta, no sólo por la final de Primera del básquet sino también por las finales de juveniles. Y la idea desde que se inició el año era que se pudieran jugar en el Polideportivo, pero escapa a nuestras posibilidades. No se puede utilizar”, aseguró.

El gran edificio destinado al deporte local sólo albergó unos dos o tres eventos importantes y luego comenzó la pandemia. “Nosotros entendimos cuál era la prioridad, y por eso colaboramos con la causa de la prevención sanitaria. Esperamos que el año que viene esta situación cambie y se pueda disfrutar en otras actividades”, concluyó Orsili.

