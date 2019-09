Orsili: “No estaríamos inaugurando esta obra si no fuera por la decisión, la visión estratégica y el coraje de nuestro intendente”

El director de Deportes de la Municipalidad, Guillermo Orsili usó de la palabra en el inicio del acto protocolar con el que se dejaron inauguradas las flamantes instalaciones del Polideportivo.



“Lo hemos hecho. Estas son las primeras palabras que se me ocurren al ver esta obra terminada.

Lo hemos hecho a pesar de todo”, indicó.

“El sueño de un Polideportivo en nuestro distrito debió esperar demasiado tiempo para poder concretarse. Hay que ser muy claro, no estaríamos hoy inaugurando esta obra si no fuera por la decisión, el coraje, la visión estratégica y el trabajo incansable del intendente Carlos Sánchez. Encabeza un enorme grupo de trabajo del que tengo el orgullo de ser parte y nos metieron en la cabeza una sola idea: el Polideportivo se empieza y se termina, por y para Tres Arroyos. Por eso, lo hemos logrado entre todos”, dijo.

“Por eso, siento que hoy no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Hoy no solo inauguramos el Polideportivo Municipal, hoy inauguramos un nuevo futuro para todo Tres Arroyos, y muy especialmente para los chicos y para los jóvenes de nuestro distrito que encontrarán en este recinto su lugar para crecer y desarrollarse como deportistas. Esta no es una obra para nosotros, esta es una obra para las generaciones que vienen, porque no hay mejor escuela de valores que el deporte, y en este lugar cientos y miles de chicos tresarroyenses absorberán los valores que el deporte proporciona y los volcarán luego a sus familias, a sus trabajos, a sus profesiones, y en definitiva a su ciudad”, expresó Orsili.

“Este polideportivo permite la práctica profesional de diversas disciplinas deportivas.- Aqui podrán hacer actividad física las escuelas que no cuenten con un espacio físico propio, en este lugar podremos convocar espectáculos deportivos de primer nivel, porque sus instalaciones cumplen con todos los requisitos de los microestadios más modernos del país.

No sólo está pensado para la práctica del deporte, sino también para la formación de profesores, preparadores físicos, instructores, técnicos, ya que cuenta con aulas para clases, espacios interactivos, y todas las comodidades que requiere la formación de profesionales del deporte”, explicó.

“Siempre prefiero la acción a las palabras, por eso me siento orgulloso de integrar este equipo de gobierno, que con la impronta del Intendente siempre piensa en hacer, en trabajar y en ponerse dia a día a disposición del crecimiento y el bienestar de cada tresarroyense. Me resta solamente agradecer por haberme dejado participar desde mi lugar de este proyecto que hoy estamos haciendo realidad todos juntos, y comprometerme a que este sea un impulso para seguir trabajando con cada deportista tresarroyense, con cada chico de nuestro distrito, para que el deporte sea una escuela de vida, porque cuando vemos a un chico haciendo deporte lo estamos alejando de todos los peligros que la vida de hoy nos propone a diario”, sostuvo.

“Tres Arroyos supera a la mayoría de ciudades de sus características en propuestas deportivas. Gracias a las instituciones, los clubes de barrio, a los gimnasios, a las escuelas de deporte, a los profesores, dirigentes y al aporte que podemos hacer desde el municipio. Gracias al equipo de trabajo que me acompaña cada día a trabajar en el área sin los cuales ningún proyecto relacionado al deporte podría concretarse, son ellos los que ponen el cuerpo en cada acción y hacen, con su dedicación, responsabilidad y amor por esta tarea, que cada proyecto se concrete.

Gracias a mi familia por entenderme y acompañarme en esta responsabilidad tan grande que asumí. Gracias a mis compañeros de equipo, siempre a disposición para trabajar en conjunto”, agregó.

“Hoy, con la inauguración del Polideportivo, escribimos otra página en la gloriosa historia del deporte tresarroyense que hemos sabido construir todos a lo largo del tiempo y que no tengo dudas seguiremos escribiendo juntos. Muchas gracias y disfrutemos juntos del Polideportivo”, concluyó.