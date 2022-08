Orsili recibió a los atletas que compitieron exitosamente en el Nacional U23

30 agosto, 2022 Leido: 70

El director municipal de Deportes, Guillermo Orsili, se mostró orgulloso de los atletas que participaron recientemente del Campeonato Nacional U23 en Posadas, Misiones, y obtuvieron muy buenos resultados. El funcionario recibió esta mañana a Constanza Garrido, campeona argentina en 10 mil metros y cuarta en los 5.000; a Pilar Giménez, quien se ubicó quinta en la final de 800 metros; y a Carlos Alanis, quien obtuvo la medalla de bronce en los 3.000 con obstáculos. Por cuestiones personales, no pudo estar presente Milagros Orellano.

“Más allá de estos resultados, estoy muy contento por el año que vienen teniendo varios representantes de la escuela municipal “Los Correcaminos”, quienes han participado en un montón de eventos a nivel nacional y provincial con labores destacadas”, valoró.

“Hay que agradecerles por el esfuerzo que hacen todos los días, también a su entrenador que es un laburante de esto y a las familias que hacen mucho también para que ellos puedan viajar y competir. Estoy muy orgulloso de ellos”, destacó Orsili.

Por su parte, Sanguinetti hizo hincapié en el “año brillante” de los atletas, remarcando que algunos compiten en categorías mayores a las de su edad. “Me emociona verlos, es increíble cómo se van superando. Es impresionante lo que están haciendo”, enfatizó.

Garrido se mostró “muy contenta con todos los resultados, es algo que a mí me encanta hacer y estoy feliz. Detrás de todo esto hay mucho entrenamiento y sacrificio. No tengo una distancia preferida, pero los 10 mil metros me gustan bastante”.

En tanto, Giménez expresó que “la carrera fue buena, bastante rápida, entré en la segunda serie y estaba pareja. Fue una experiencia positiva. Yo amo correr, lo hago desde chica”.

Finalmente, Alanis contó que “fue una carrera bastante dura porque hacía mucho frío y había viento. Cuando largamos me empecé a sentir mal, iba último y en las últimas dos vueltas pude salir a correr y quedé tercero”.

Volver