Orsili, sobre las finales de básquet en el Polideportivo: “Será una jornada para disfrutar en familia”

30 abril, 2022

Con la disputa de todas las finales de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de básquet, este domingo se realizará la inauguración con competencias oficiales del Polideportivo Municipal. El director de Deportes, Guillermo Orsili, por LU 24 invitó a la comunidad a concurrir y dijo que “será una jornada para disfrutar en familia”.

“Estamos con mucha expectativa y muy contentos por poder utilizar el Poli para un evento deportivo de nivel que va a convocar a muchísima gente”, expresó.

El funcionario indicó que “estamos trabajando muchísimo desde hace algunos días para probar todo porque no hemos tenido la posibilidad de hacer eventos de este tipo todavía ya que ha sido muy buen utilizado como vacunatorio. Probamos relojes, tableros, instalamos los bancos de suplentes, la mesa de control, se hizo un repaso por los vestuarios y todo funciona perfectamente”.

“Quienes van a jugar las finales han entrenado durante toda la semana en el Poli y pueden dar fe de la comodidad y lo lindo que es jugar en este lugar. Sentí una satisfacción enorme al ver las caras de los más chicos y de los padres. Es un estadio de otra dimensión, que no quiere decir que los demás no estén a la altura. Que a la cancha de básquet le sobren 7 metros de piso flotante no es normal en Tres Arroyos, los chicos se encontraron un poco con que les quedaba grande de todos lados. Alguien me llegó a decir que las jirafas son iguales a las que se ven por televisión en la NBA y es la realidad”, destacó.

Orsili afirmó que “está todo dado para que la comunidad de Tres Arroyos pueda acompañar al básquet y a la ATB. Será una jornada para disfrutar en familia que comenzará a las 11 con la final de U17 y después irán jugando las diferentes categorías. Será una fiesta”. Asimismo, anunció que habrá torneos de triples y un acto protocolar.

Finalmente, ante consultas y dudas sobre el funcionamiento, afirmó que “el Polideportivo es de la ciudad, simplemente hay que acercarse a la Dirección de Deportes y charlar con nosotros para ver cómo podemos desarrollar cualquier tipo de evento”.

La programación

11 hs. U17 – Costa Sud-Argentino

13:30 hs. U15 – Sarmiento (CS) – Quilmes

16 hs. U13 – Club de Pelota – Argentino

18:30 hs. Primera femenino – Club de Pelota -Argentino

21:00 hs. Primera masculino – Huracán –Costa Sud

