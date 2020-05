Orsili y las salidas recreativas: “sería muy feo tener que retroceder por gente irresponsable”

20 mayo, 2020 Leido: 51

El director municipal de Deportes, Guillermo Orsili, se refirió a las salidas recreativas y consideró que “sería muy feo tener que retroceder por gente irresponsable”.

En diálogo con LU 24 dijo que “el mayor porcentaje de la gente ha respetado y entendido” cómo deben realizarse y las medidas que se deben adoptar. No obstante, evaluó que “tenemos excepciones, que son las que nos preocupan y enojan”.

“Esa irresponsabilidad individual nos afecta a todos y puede causar malestar a cualquiera de nosotros”, sostuvo. En ese sentido, apeló a la conciencia de “quienes no entendieron el mensaje” y les transmitió que “miren para el costado, al vecino, al familiar, al hijo o al sobrino, a quienes también le pueden estar haciendo mal”.

“No le va a temblar el pulso al intendente si tenemos que volver atrás”

“Respetemos las cosas que nos piden para poder seguir disfrutando de esto. Somos de las ciudades que más actividades abrió de acuerdo a la condición epidemiológica que tenemos y con el criterio que nos indica nuestro secretario de Salud”, manifestó el funcionario. “No desaprovechemos esta oportunidad porque no le va a temblar el pulso al intendente si tenemos que volver atrás. Para nosotros, que hemos trabajado muchísimo para que esto se dé sería muy feo tener que retroceder en esta medida por gente irresponsable”, finalizó.

Volver