Orsilli: “No es responsabilidad del Estado municipal que no haya público en las canchas”

24 agosto, 2021 Leido: 79

Guillermo Orsilli, Director de Deportes, habló con LU 24 sobre la posibilidad de que el fútbol local cuente con la presencia del público en las canchas. “El 20 de agosto llegó a nuestro Distrito un comunicado en donde ratificaban la medida de que el fútbol debe disputarse sin público, es una cuestión que excede al Municipio”, dijo.



“Es una cuestión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) con el ente regulador de las ligas regionales de fútbol, que es la AFA”, informó.

Asimismo, Orsilli destacó que “uno entiende la necesidad de los clubes de poder vender una entrada para subsanar los gastos de abrir la cancha. En nuestro Municipio tratamos de respetar las medidas de la provincia dentro de las posibilidades, siempre tratando de escuchar a la comunidad y a sus necesidades”.

En cuanto a la responsabilidad y las acciones tomadas por el Municipio de Tres Arroyos, el Director manifestó que “nos hemos reunidos con los presidentes de la liga, y con todos los delegados de todos los clubes, pero uno no puede ir en contra de una medida que baja el ente que los regula”.

“Estamos a la espera de esta prueba piloto, nosotros como Estado somos los primeros que queremos las canchas abiertas y con público”, dijo y agregó que “hay que esperar a ver que pasa el 9 de septiembre, y ver qué medidas se toman desde AFA con nuestro fútbol”.

“Me parece que acá lo que se pone en análisis es el sentido común de lo que se puede y lo que no, se está hablando de eventos de 1000 personas y no se puede ir a una cancha de fútbol. Desde el sentido común a uno le cuesta entender estas medidas, pero no depende del Municipio sino que es una medida que baja un organismo estatal”, destacó.

“Sabemos de la muy buena voluntad que tienen los clubes de fútbol, pero no podemos ir en contra de las medidas que se bajan desde arriba”, aclaró.

“Esperemos que pronto puedan competir los clubes de la ciudad que se están preparando para eso, y que puedan ejercer su parte en la sociedad”, finalizó

