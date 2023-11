Oscar González: “me voy conforme”

16 noviembre, 2023

Oscar González, actual delegado de Micaela Cascallares, dialogó este jueves por la mañana con LU 24 y realizó un balance de su gestión en la localidad.

En este sentido, González expresó: “cosas pendientes siempre quedan, acá dentro de todo lo más o menos se pudo programar se hizo. En mi caso, que dejo el cargo ahora el 10 diciembre, me voy conforme. Ojalá quién entre de delegado tenga la misma suerte que yo tuve y que también pueda cumplir”.

Y sobre las obras que concretó, agregó: “debo agradecer a la Municipalidad y a Carlos Sánchez, como así también a la Cooperativa de Cascallares que en conjunto hicieron muchas obras. Estos últimos dos años han estado distanciados, pero se van a hacer cinco cuadras más de asfalto, se cambiaron las columnas de luz, el 95% del pueblo tiene luces led, se hicieron 216 conexiones de agua y el pueblo está con la bomba presurizadora. Además, 14 cuadras de cordón cuneta y se retocó el 60% del pueblo”.

Además, y acerca de lo que le quedó pendiente, dijo: “tal vez faltaría haber hecho alguna u otra cosa, pero siempre vas a encontrar alguien que está desconforme. Yo siempre, que no imagino que haya una persona que esté en un cargo y no creo que haya nadie que no esté disconforme con él”.

Y concluyó: “lo que he encarado lo he hecho con ganas y tratando de que me salga de la mejor manera, que la gente después vea si uno hizo las cosas bien no. Yo ya había dicho que más allá de que gane el Vecinalismo no iba a seguir, había dado mi palabra. No es fácil y son muchos contratiempos”.

