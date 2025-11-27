Oscar Hernandorena: “El arsénico supera la norma, pero hoy Oriente tiene agua segura para tomar”

27 noviembre, 2025 114

El gerente de la Cooperativa de Agua y otros servicios de Oriente, Oscar Hernandorena, dialogó con LU24 en medio del debate sobre los altos niveles de arsénico detectados en distintos puntos de la región. En contraste, los análisis del laboratorio IACA correspondientes a Oriente muestran valores muy por debajo del máximo permitido.

Hernandorena explicó que, al igual que en gran parte del territorio bonaerense, el recurso natural presenta niveles de arsénico superiores a los 0,05 mg/l, el límite fijado para consumo humano. “Nuestros pozos dan entre 0,06 y 0,07 mg/l, lo cual está fuera de norma”, afirmó.

La solución: una planta de ósmosis inversa

El dirigente repasó el proceso que permitió revertir esta situación. Tras un proyecto conjunto entre la cooperativa y el Municipio de Coronel Dorrego, y con financiamiento de ENOHSA, en 2022-2023 se construyó un nuevo edificio y se instaló una planta de ósmosis inversa destinada exclusivamente a la producción de agua envasada para consumo.

La planta fue inaugurada el 4 de julio de este año, y desde entonces la cooperativa ofrece agua tratada en bidones de 12 litros a los asociados.

Costo por bidón: $3.385 (puesto en el domicilio).

Logística: dos repartidores locales.

Producción actual: entre 800 y 1.000 bidones mensuales.

Adhesión: voluntaria, con capacidad para abastecer a toda la comunidad.

“Nos preocupaba que la solución estuviera disponible, que cada socio pudiera elegir un agua segura para beber”, destacó Hernandorena. Recordó además que el agua de red, pese a ser bacteriológicamente potable, no cumple parámetros físico-químicos debido al exceso de arsénico y flúor.

Servicios y expansión

Consultado sobre proyectos futuros, Hernandorena señaló que la cooperativa continúa expandiendo su red de fibra óptica. Tras conectarse a la Ruta 3 y al nodo troncal, hoy el servicio llega a Oriente, Marisol y, recientemente, a Copetonas.

Otro rubro en crecimiento es Hogar, que mejora su rendimiento durante la temporada turística por el incremento de visitantes.

Agradecimiento y cierre

Antes de despedirse, el presidente de la Cooperativa de Oriente agradeció el acompañamiento de la comunidad y de los medios. “Hacemos un enorme esfuerzo para ofrecer servicios de calidad aun sin tener la densidad poblacional de otras ciudades”, remarcó.

Volver