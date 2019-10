Oscar Mauri: “Fue una muy buena experiencia haber conocido a gente tan capaz y con tanta sabiduría en LU 24”

A días de conmemorarse el 50° aniversario de LU 24, Oscar Mauri, quien se desempeñara el en Servicio Informativo de la radio por más de 20 años, compartió con la audiencia el recuerdo de su paso por la emisora.

“En 1980 comencé a trabajar en la emisora y lo hice por más de 20 años, en el departamento informativo. Fue una muy buena experiencia haber conocido a gente tan capaz y con tanta sabiduría, que nos ayudó a dar un paso tan importante en lo que íbamos a hacer”, comentó.

Mauri, aseguró en la mañana de BUS 24 que llegó “de revote” a la radio. “Yo estaba a punto de recibirme de ingeniero agrónomo; se me da la posibilidad de irme a Tres Arroyos porque me casaba con la que fuera madre de mis hijos y sin tener el mínimo conocimiento llegué allí. No tenía condiciones, debía hablar rápido, no estaba acostumbrado a leer en voz alta, fue difícil para mí; pero se salió adelante. A mí me gustaba investigar y salir a entrevistar a la gente”.

Sin duda también lo marcó el trabajo por aquellos años con el teletipo, “estábamos con el ruido permanente al lado nuestro. Era una máquina grande que no paraba nunca de escribir e imprimir. Eran noticias, que tenías que tener mucha imaginación, porque escribían la mitad, ya que la calidad del sistema no era como ahora. Muchas veces llegaban mal escritas o no se veían y tenías que imaginar lo que decían. También me ocupaba de arreglar muchas cosas de tecnología que había en la radio, porque siempre me gustó. Salíamos a la mañana con 40 cosas en la lista para hacer y había que hacerlas. Incluso yo hacía doble turno en la radio, vivía ahí”.

Mauri, señaló que en la actualidad está jubilado, pero continúa con su habilidad para realizar trabajos artesanales por lo que “también me dedico a hacer maquetería en madera o cartón, dibujar y pintar”.

Hizo hincapié también durante la entrevista, en que no todo era trabaja “nos divertíamos mucho también fuera del aire. Tengo innumerable cantidad de anécdotas buenas y divertidas. Es una buena etapa de la vida”, sostuvo.