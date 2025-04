Óscar Moreno le pide ayuda a la comunidad para conseguir un trabajo y mantener a su familia

30 abril, 2025 28

Óscar Moreno tiene Retinitis Pigmentaria por ende no puede ver, en el pasado brilló con la selección Argentina de futbol para ciegos siendo campeón en el 2002 y 2006 y medallista olímpico en Atenas en el 2004, en la actualidad es vendedor ambulante en el tren Sarmiento y sueña con un trabajo formal para ayudar a su familia.

Moreno habló con FM Ilusiones y dijo “Actualmente trabajó en la estación de trenes de Sarmiento vendiendo lapiceras, me vi obligado a dejar de jugar por una discusión con el presidente de la Federación quien pretendía que la pagara el 20 por ciento de lo que ganaba obviamente me negué y luego me echó”, afirmó

“Deseó tener un empleo formal para poder vivir y ayudar a mi familia, tuve que salir a trabajar para vender los productos que mi señora cocinaba, después fabriqué marcianitos y en una feria nos robaron el auto”.

“En total tengo 8 hijos: 2 gemelos de 5 años, uno de 7, de 20, otra hija y de mi anterior matrimonio tengo dos hijas más, por suerte cuento con la ayuda de ellos para trabajar al igual que mi señora y entre todos salimos adelante”, concluyó.

