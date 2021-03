Oscar Toledo presentó su renuncia como delegado de Reta: “me quedé solo con todo”

“Tenemos una sociedad difícil, y en este tiempo es más complicado todavía porque influyen cosas de afuera que no tienen nada que ver con el quehacer del pueblo”, dijo Oscar Toledo al analizar las causas por las que decidió renunciar, tras los episodios que son de público conocimiento, al cargo de delegado en Balneario Reta. No obstante, advirtió que ya en diciembre le había planteado en una charla al intendente Carlos Sánchez “que soy un empleado de casi 35 años de antigüedad en la Municipalidad, y en los últimos años por eso me tocó pasar por este cargo, que se me hizo muy pesado porque quedé un poco huérfano en el sentido de que tuve que llevar a cabo todo el trabajo, de empleado, delegado, capataz, todo a la vez y eso desgasta. Yo siempre fui un apoyo grande y una mano derecha para todos los delegados, pero yo no tuve eso, me quedé solo con todo el trabajo. La función pública desgasta, y más cuando suceden problemas que no están en ese quehacer diario”.

“Ya le había comunicado esta decisión a la Sociedad de Fomento, de hecho hace cuatro años que no me tomo vacaciones, y el propio intendente me pidió que le dé una mano esperando que pase la temporada. Pero todo esto que pasó me pegó en el ánimo, así que si bien no estaba previsto que terminara así, aunque yo había tomado la decisión de tomar un descanso, le presenté la renuncia al intendente y él verá mi reemplazo, quizá hasta abril, quizá un poco más adelante. Yo cargo con una mochila muy pesada y no voy a rifar mi salud por el pueblo, aunque sin duda quiero lo mejor, siempre quise sacar a Reta adelante”, explicó.

“El intendente está un poco sorprendido porque no lo esperaba, si bien lo habíamos hablado no pensó que lo iba a hacer ahora, pero esto que pasó, por el avasallamiento que tuve en mi domicilio por esta gente, si ya no hay respeto por mi privacidad, lo mejor es dar un paso al costado”, concluyó.

Carmelo Raco: “vino gente de afuera que no respeta un baño o una plaza”

Carmelo Raco, de la Sociedad de Fomento de Balneario Reta, acompañó al delegado ahora renunciante, Oscar Toledo, y aseguró que “nosotros vinimos a apoyarlo, porque ya no tiene la mochila suficiente para soportar esto que ha pasado, y menos para que le atropellen el domicilio de él. Quizá la mejor forma sea correrse a un costado, pero eso lo tiene que decidir el intendente. Nosotros siempre hemos estado al lado de él”.

Respecto del episodio de la pintura del mural, Raco consideró que “es una agresión, y se tomaron mucho en contra al ir al domicilio del delegado, pero son cosas que hay que dejarlas pasar. Pero son cosas tristes, sobre todo porque algunos son del pueblo, y otros son nuevos, no son de acá, y que no respeten un baño público o una plaza es triste”.

“Será el intendente el que defina, porque esto no fue sorpresa, ya se había hablado, habían acordado que pasaría la temporada pero a Toledo lo atropellaron mucho. Hay mala política y está el problema de los derechos humanos” , concluyó.

