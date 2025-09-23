Oscar Zanini y el curso gratuito de empalmador de fibra óptica

23 septiembre, 2025 0

El Centro de Formación Profesional de Tres Arroyos abrió las inscripciones para el curso oficial y gratuito de empalmador fusionador de fibra óptica, una oportunidad para capacitarse en un área con gran proyección laboral.

El instructor Oscar Zanini explicó que el curso está destinado a todas las personas interesadas en ampliar sus conocimientos y desarrollarse en el campo de las telecomunicaciones, donde actualmente todas las redes se instalan con fibra óptica. “La idea es formar gente para que pueda trabajar en el tema con los conocimientos necesarios para arrancar. Siempre la experiencia es fundamental, pero este curso brinda una formación básica y práctica para iniciarse”, aseguró.

La fibra óptica consiste en un fino hilo de vidrio, del tamaño de un cabello humano, que transmite información a través de luz láser. Permite transmitir miles de llamadas, señal de televisión e internet, con mayor velocidad y sin interferencias, a diferencia del wifi.

El curso, que se extenderá hasta diciembre, incluirá temas como sistemas de fijación, montaje, cableados aéreos y domiciliarios. Zanini destacó que está orientado a quienes quieran aprender a instalar redes de fibra óptica, algo fundamental hoy en día para hogares inteligentes, empresas y el trabajo remoto.

Los interesados pueden anotarse en el Centro de Formación Profesional, ubicado en calle Betolaza 317, frente al colegio Jesús Adolescente. Se realizará una charla introductoria previa al inicio, previsto para fines de septiembre o principios de octubre.

El instructor destacó además la amplia salida laboral de esta capacitación, ya que empresas locales como Celta TV y Eternet demandan mano de obra capacitada para ampliar o mantener sus redes de fibra óptica.

Instructor: Oscar Zanini

Modalidad: curso gratuito y oficial

Duración: hasta diciembre

Inscripción: Centro de Formación Profesional, Betolaza 317

