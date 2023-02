“Oso” Suárez: “nadie va a invertir en la noche de Claromecó si no se controlan los médanos”

8 febrero, 2023

Referente de la movida nocturna tanto en Tres Arroyos como en Claromecó, José Luis “Oso” Suárez se mostró crítico con la situación actual y advirtió que la padecen “las familias que tienen hijos entre 14 y 16, 17 años, porque quieren salir y es muy difícil decirles que no, porque el resto lo hace, pero es una edad muy chica para andar sueltos y desprotegidos en los médanos como está pasando”.

“En los 80 y 90 hubo hasta tres boliches en Claromecó, dos como mínimo, compitiendo y conviviendo, pero hoy la noche perdió brillo, sobre todo teniendo en cuenta que desde la Primavera hasta el verano, los boliches de Claromecó eran la primera salida para muchos, por lo cuidados y tranquilos que eran. Es una lástima que hoy esté todo cerrado, y no se cuántos y quiénes podrían abrir locales teniendo en cuenta que los médanos son sin control y gratis. Creo que son la policía y el Municipio los que tienen que hacer algo para parar esto, porque de lo contrario, sin reglas claras nadie va a querer invertir”, consideró.

Suárez ubicó temporalmente este fenómeno “antes de la pandemia”, y advirtió que “ya desde ese momento no se hizo nada y las fiestas en los médanos se fueron instalando. Además está esa particularidad política de que uno quiere hacer y el otro quiere destruir, entonces no hay acuerdo y no se hace nada”.

El “Oso” llamó la atención también sobre las problemáticas que trae aparejada esta modalidad. “Se denunciaron violaciones, que no digo que no puedan pasar en cualquier otro lugar, pero en los médanos están las condiciones propicias porque no hay control ni orden, hay alcohol desmedido, cosa que en un boliche es imposible por el costo, y hay chicos que pasan de no haber salido nunca a ir ahí y poder hacer lo que quieran”, consideró.

Le hackearon el WhatsApp y piden dinero

En otro orden de cosas, Suárez advirtió a su enorme cantidad de conocidos que en las últimas horas le hackearon el WhatsApp y están solicitando a sus contactos transferencias de dinero. “La gente ya está bastante al tanto de estas cosas así que espero que no caiga nadie”, confió.

