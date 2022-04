Osvaldo Arenas: “Ver el crecimiento de la empresa me pone orgulloso”

Hoy está celebrando su 90º aniversario Arenas Neumáticos, tradicional empresa de Tres Arroyos.

Osvaldo Arenas, propietario de la firma, dijo a LU 24 que su padre, Don Aureliano, hizo su primer negocio en la esquina de Deán Funes y Av. Moreno para luego trasladarse a la actual ubicación de Moreno y Av. Constituyentes.

“Yo tengo más de 65 años en la gomería, había terminado 4º año en el Colegio Nacional, iba a cumplir los 17, y me puse a trabajar acá. Mi padre me fue enseñando y, de a poco, fui aprendiendo”, relató.

También recordó que tenían expendio de combustible, “con el surtidor a manija que llenaba de a 5 litros”.

“Nunca me imaginé poder constituir una empresa como la que se hizo”, aseguró al tiempo que valoró el acompañamiento de sus hijos. “Yo tenía la intención de crecer, agrandar la gomería para que los chicos tuvieran un lugar para trabajar y hoy cada cual está manejando su propio negocio”, destacó.

Arenas Neumáticos se expandió y cuenta con 10 puntos de ventas. “Después de la crisis de 2001 quedamos en pie y Sergio abrió en Tandil, ahí empezó el camino. Luego se siguió con Olavarría, Bahía Blanca, Pergamino, La Pampa, Junín, Azul y Buenos Aires. Ver lo que se hizo me pone orgulloso”, afirmó.

Finalmente, Arenas agradeció “al personal y a la clientela que nos acompañó durante tantos años”.

