Osvaldo Goizueta: “siento que represento a toda la gente que se brindó y se brinda por la camiseta de Costa Sud”

13 diciembre, 2021

El día después que Costa Sud le impusiera su nombre al estadio de básquet, Osvaldo Goizueta habló con LU 24 y afirmó que fue “muy especial” compartir el homenaje con su familia. “Yo siento que he sido el elegido y que estoy representando a toda la gente que se ha brindado y se brinda por la camiseta de Costa Sud”, valoró.

“Realmente no pensaba que le iban a poner mi nombre al estadio del club. Yo he sido utilero, planillero, relojero, árbitro, todas las cosas que hay en el básquet las hice. El homenaje viene por haber sido jugador”, expresó.

El “Vasco”, gloria del deporte tresarroyense, contó que comenzó a jugar en 1953: “es una pasión, algo que te prende y te lleva. Cuando empecé, oficialmente jugaba al fútbol. Hacía las dos cosas pero en el básquet no me destacaba para nada y no tenía camiseta. Al fútbol jugaba bastante bien”.

Sobre su destacadísima trayectoria, que incluye haber jugado con leyendas del básquet como Alberto “Beto” Cabrera, Atilio Fruet y José Ignacio “Polo” De Lizaso, recordó que “tuve la suerte que me destaqué en un torneo que jugamos en Bahía Blanca y me eligieron. Bahía quería sumar gente de Tres Arroyos y tenía tres nombres: Pícaro, Oldano o Goizueta, esa es la realidad. Y me llevaron a mí”.

En cuanto a lo vivido anoche, aseguró que “fue muy especial compartirlo con toda mi familia. Todos sabían, menos yo. Una nieta que está estudiando y trabajando en La Plata vino exclusivamente para estar presente en el homenaje”. Asimismo, dijo que “fue muy emotivo. Después que habló Horacio Hid, cuando descubrieron la gigantografía en la que está mi foto como jugador de básquet y dice Estadio Osvaldo Goizueta me emocioné, se me cayeron algunas lágrimas”.

Además, comentó que será un momento “muy especial entrar al estadio que tiene mi nombre; cuando la radio transmita va a decir el Estadio Osvaldo Goizueta”.

“Es un homenaje en vida y eso está bueno, un reconocimiento para la familia, no solo para la persona que se nombra. Costa Sud a lo largo de su historia ha tenido muchos jugadores y no interesa si llegan a jugar algo destacado o no, pero todos los que han jugado merecen estar en ese lugar. Yo siento que he sido el elegido y que estoy representando a toda esa gente que se ha brindado y se brinda por la camiseta de Costa Sud. Estoy muy honrado y contento”, concluyó.

