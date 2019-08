Osvaldo Rivero: “Tito” Lemos fue “un tifón” y este triunfo es fundamental para su carrera

El promotor de boxeo Osvaldo Rivero calificó a “Tito” Lemos como “un animal”, y aseguró que la pelea del viernes “fue algo maravilloso. Estábamos todos nerviosos, porque los pronósticos no venían bien por la gente que había llevado el contrincante, que ganaba antes de tiempo, pero Tito sabe lo que tiene adentro, y desató, en el tercer round, un verdadero tifón”. Lo que viene, según indicó, “es un ascenso en el ranking, después una eliminatoria y seguramente luego la gran pelea. Pero este fue un triunfo fundamental para su carrera”.



Rivero admitió que “no soy el descubridor de Tito, los mentores de su carrera fueron Aníbal Amarilla y mi hijo Sebastián, que lo trajeron al equipo. Uno desde el primer momento apreció otras características, no sólo las deportivas: es una persona de bien, tiene una familia hermosa, su equipo es maravilloso y se merece todo lo que le pasa”.

Finalmente, aseguró que “se me pone la piel de gallina cuando veo la respuesta de la gente y la forma en que me atienden en Tres Arroyos”, y agradeció “el apoyo que hemos recibido de la gente que inició los contactos conmigo desde esa ciudad, y en especial a Hugo Fernández, y espero poder compartir pronto un asado con ellos”.