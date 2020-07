Otra “alianza” opositora: Todos firmó el proyecto de paradores de Juntos por el Cambio

Sorpresivamente y cuando ya finalizaba la reunión de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante, el bloque de Todos resolvió acompañar el despacho del proyecto de paradores de Juntos por el Cambio, que promueve un modelo a diseñar mediante un concurso del Colegio de Arquitectos, y será ese y no el propuesto por Julián Lamberti el que llegue al recinto en la próxima sesión. “Llegó un mensaje de no sabemos dónde y Todos firmó el despacho cuando todos nos estábamos levantando”, dijo el presidente de la Comisión, el vecinalista Francisco Aramberri.

“Lamentablemente este año la gente que vaya a la playa va a tener que caminar varios metros para ir a un baño o comprar algo, porque en Claromecó quedarían sólo dos paradores. Siento impotencia porque era la primera vez que el 2 de mayo ya contábamos con un pliego, propuesto por el director de Turismo con el consenso de varios organismos como el CONICET, y al que incluso se le hicieron las modificaciones que Juntos por el Cambio pidió –porque Todos no propuso ninguna-. Pero a pesar de eso, y de que el expediente estuvo más de dos meses en comisión para que saliera por consenso, e incluso se tomaron acciones con los paradores que no cumplen con los pliegos, se produce esta situación que no se entiende. El proyecto del Colegio de Arquitectos puede estar bien, pero para ponerlo en marcha seguramente hará falta tiempo porque hay que hacer el concurso, desarrollar la infraestructura y demás. Tal vez para la temporada 2022/23 tengamos paradores”, consideró Aramberri.

