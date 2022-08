Otra noche sin incidentes de importancia

Con un operativo policial y de Prevención Ciudadana similar al que viene desplegándose desde hace varios fines de semana, entre anoche y la madrugada de hoy no se registraron incidentes de importancia vinculados a la nocturnidad en Tres Arroyos.

Los locales nocturnos cerraron en horario, y si bien en el centro se concentró una importante cantidad de jóvenes e incluso algunos incurrieron en maniobras temerarias al volante -lo que afortunadamente duró apenas unos minutos y no pasó a mayores- no hubo hechos de violencia.

Se registraron llamados a Emergencias por una fiesta en la sede social del Club Olimpo, alrededor de las 5 y cuando el encuentro ya había finalizado pero permanecían algunos jóvenes en las inmediaciones ocasionando ruidos que motivaron el malestar de los vecinos.

Violencia

Trascendió, independientemente de la tranquilidad en que se desenvolvió el entretenimiento nocturno, la existencia de un violento episodio entre una pareja. Según se le comunicó a la Policía, primero la mujer habría agredido al hombre, que luego la golpeó causándole incluso lesiones que motivaron la intervención de los uniformados.

