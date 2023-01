Otra vez la copa del seven se fue a Tandil y Olavarría

22 enero, 2023

Es el tercer año seguido que La Aurora 7’s se consagró tricampeón del Seven Playero. El equipo formado por deportistas de Olavarría y de Tandil se llevó la Copa de Oro del Seven Playero de Claromecó organizado por el TARHC.

Les ganaron por 7 a 0 a Me anotó un amigo. En las semifinales había derrotado a Gestión Inmobiliaria.

