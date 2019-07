Otra vez polémica por los food trucks: pedirán prórroga por el que funciona en la plaza

Cuando todo parecía indicar que avanzaría hacia su aprobación un proyecto de ordenanza unificador de criterios en cuanto al funcionamiento de carros gastronómicos, finalmente se optó por solicitar una prórroga a Industria y Comercio municipal para que pueda seguir trabajando el que está instalado en la plaza San Martín, mientras continúa la discusión en la Comisión de Turismo. Según indicó Santiago Orfanó, que la preside, “no se lograron los consensos necesarios, por eso se tomó la decisión de generar una nota a Industria y Comercio y Paseos Públicos pidiéndoles esa prórroga, hasta que tengamos una legislación adecuada para trabajar”.

“Parece un tema trivial pero no es tan sencillo, hay varias cuestiones a analizar, para no tener que trabajar todos los años en modificar una ordenanza”, consideró Orfanó, quien además señaló que hay un proyecto privado para llevar a cabo un paseo con estos carros.





Críticas de Martín Garrido

Por su parte, el concejal Martín Garrido responsabilizó “al Ejecutivo, que cuando avanzamos en un acuerdo nos corre la zanahoria, y en el medio quedan familias que no pueden trabajar. Se les dijo que se iba a tomar una decisión en un mes; de hecho cuando llegamos a un acuerdo para que se instalen foodtrucks en las plazas y en las localidades, nos eliminaron esos lugares del proyecto, y cuando logramos otros consensos nos salen con que hay un proyecto de un privado para instalar foodtrucks en el predio de la Fiesta del Trigo. Pero quienes tienen instalado su carro en la plaza San Martín siguen esperando una solución a la comida que se les está venciendo y no pueden vender, porque no tienen la culpa de haber sido habilitados de manera irregular, por eso hemos pedido la prórroga”.