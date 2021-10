¡¡¡Otra vez sopa!!!

Antaño se usaba la frase con que titulo esta entrega, para poner en evidencia una recurrencia persistente a fórmulas conocidas para resolver situaciones parecidas.



Y es bien aplicable a un tema histórico de Tres Arroyos y que está lejos de resolverse. Lo paradójico es que se repitan fórmulas que han fracasado de manera estrepitosa. Es como tropezar siempre con la misma piedra.

Y me refiero a la cuestión de la seguridad.

Repasar las crónicas del pasado permite ver que los problemas se arrastran desde muchas décadas atrás. Podría afirmarse que es un problema endémico que nunca pudo ser resuelto.

Quizás podría afirmarse que se agudiza a partir de la muerte de Nair Mostafá, cuando se produce un quiebre, al parecer definitivo, de la confianza ciudadana en la policía o cualquier otra estructura dedicada a preservar la seguridad comunitaria.

Siempre se supo de la connivencia prácticamente explícita entre las estructuras policiales y las actividades clandestinas de distinto tipo.

Obsérvese la reproducción de un artículo aparecido en el diario La Nación el 20 de julio de 1933. Y es solo uno de tantos aparecidos a través de los años denunciando esas situaciones.

De la misma manera de la existencia de puntos de contacto entre la actividad política y esos círculos marginales que no solamente mueven dinero, sino influencias de diverso tipo pues incluso se han insertado en estructuras reconocidas del accionar comunitario. Todo esto es histórico.

Se han ensayado diversas opciones para resolver la cuestión, en todos los casos fracasando. Otras iniciativas ni siquiera se pusieron en funcionamiento, sobre todo porque generaban resistencias diversas. Muchas veces peligrosas.

En este caso puede recordarse alguna idea de que los comisarios de policía fueran elegidos por voto popular.

En Tres Arroyos podemos recordar algunas iniciativas, sin que sea una enumeración pormenorizada.

Por ejemplo la instalación de una estructura Departamental; la implementación de sistemas de cuadrículas; el patrullaje a pie de parejas de policías que dejaban mensajes de su paso en los domicilios de cada sector, la elaboración de un “mapa” del delito, etc.

Vendría la implementación de la policía comunal, un sistema al que adhirió Tres Arroyos haciendo punta al respecto.

Desde el año 2 mil se lanzaría una idea, que también fracasaría, y que en general tendía a diluir la responsabilidad del tema haciendo partícipe a la comunidad a través de sus instituciones.

Los Foros

De la mano del jurista León Carlos Arslanián se lanzó un programa de constitución de foros de seguridad en cada distrito y la designación de defensores de seguridad.

Su prestigio era enorme. Había sido uno de los jueces que llevaron adelante el impecable juicio a la junta militar responsable del proceso iniciado en 1976.

Hacia fines de la década de 1990 ocupaba el ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, y su propósito era poner en caja a la “maldita policía”, una denominación con la que se definía a la estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Su idea era dar participación a la sociedad de cada lugar en el control de la misma.

De tal forma se fueron formando distintos Foros de Seguridad mediante representantes de distintas instituciones.

En el caso de Tres Arroyos fue elegida presidenta del cuerpo la señora Elena Fernández, que representaba a la Cooperativa Agraria.

A mi juicio, no fue solamente la primera titular sino la más comprometida con la función que llevó adelante con eficiencia aún cuando debió enfrentar resistencias a veces teñidas de vallas que procuraban erosionarla.

Su actuación se producía en momentos en que el delito estaba “desmadrado”, según titulaba la prensa en aquel momento.

En julio del 2000 la señora Fernández fue intencionalmente involucrada en un suceso en que nada tenía ver.

Era comisario Ramón Córdoba y la presidenta del Foro se hizo presente en la comisaría primera para escuchar a algunos detenidos que presuntamente habían sido objeto de maltratos.

A los pocos minutos se conocía la evasión inexplicable de Julio Daniel Morán (a) “Pirucho”, por entonces con 19 años de edad.

Elena Fernández no tenía vinculación alguna, pero quedó en el ojo del escándalo del momento, presuntamente preparado.

Conocí de su propio relato los resguardos que debía implementar para preservar su seguridad, especialmente durante sus traslados al campo donde residía. Incluyo copia de una tarjeta que me hiciera llegar, como prueba de la confianza que Elena me dispensaba y que me facilitaba conocer estas cuestiones.

Además de la formalidad del anverso, recomiendo leer el texto manuscrito que se incluyó en el dorso, especialmente significativo.

A veces debía retornar a su residencia en el campo en horas nocturnas, ocasiones en que debía requerir una custodia de parte de algunos policías en que ella confiaba.

Vendría luego la designación del Defensor de la Seguridad, en un proceso que, lamentablemente, estuvo fuertemente teñido de incidencia política.

Sería el dedo del entonces intendente, ingeniero Carlos Aprile el que definiría la designación, más allá de los antecedentes de los numerosos postulantes al cargo, algunos de ellos respaldados por instituciones del medio.

Lo contado, es parte de la historia.

Lo cierto es que el sistema se engulló a los sucesivos foros de seguridad, y hasta los varios defensores, que poco pudieron hacer para modificar cualquier realidad existente.

Y hubo gente muy prestigiosa y comprometida actuando en ese ámbito. El resultado siempre fue el mismo, aunque con matices.

Hasta extinguirse.

Quizás a esta altura de la lectura, se pregunte el lector por qué estoy haciendo referencia a estos aspectos históricos puntuales.

Es que se analiza en el ámbito del Concejo Deliberante la formación de un Observatorio de Seguridad seguramente aplicando la idea de la Fundación Observatorio de Seguridad Ciudadana.

Se trata de una ONG que se ocupa de recopilar, analizar y comunicar información sobre violencia y delitos, de modo que sirva de base para la implementación de políticas públicas sobre el tema.

Es decir que retomamos la idea del diagnóstico y no de las soluciones. Como decía el general, si quieres que nada pase, forma una comisión.

Yo diría que “otra vez sopa”.

Como cierre, cabe alguna acotación: “Pirucho” fue detenido en aquella ocasión poco tiempo después de su fuga. En mayo pasado volvería a fugarse de la comisaría local.

Por Omar Alonso

