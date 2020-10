Otra víctima de estafa telefónica: es portera y le sacaron un crédito a su nombre por 122.000 pesos

28 octubre, 2020 Leido: 0

Una vecina que se desempeña como portera en un establecimiento educativo sufrió una estafa telefónica y los delincuentes, que la obligaron a hacer trámites en un cajero del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sacaron a su nombre un crédito que la obligaría a pagar 5000 pesos mensuales durante varios años. Según relató a LU 24 Sonia Plana, ayer la llamó por teléfono un supuesto abogado que se identificó como Marcelo Acosta, invocando a ANSES por una supuesta ley que compensaría, con un monto de 165.257,65 pesos, los descuentos que por varios años tuvo la jubilación de su padre.

“Me hicieron ir al cajero siempre con el teléfono encendido, asegurándome que si no hacía el trámite en ese momento iba a perder el dinero, y que me harían la transacción desde Buenos Aires. Me hicieron poner la tarjeta de débito con la que cobro mi sueldo, y me hicieron sacar homebanking y Token, que como me dijeron en el banco, es como darles la llave de mi casa para que me roben todo. Y me dijeron que el viernes tenía que llevar a ANSES documentación de mi papá fallecido y mía, por eso yo confié. Esta mañana, cuando supuestamente ellos me tenían que avisar cómo retirar la plata que me iban a depositar, se comunicó una empleada del Banco Provincia para preguntarme si había sacado un crédito por cajero en el día de ayer. Cuando le confirmé que no, me dijo que había sido víctima de una estafa”, contó la damnificada, que hizo la denuncia.

Los delincuentes gestionaron a su nombre un crédito de 122.000 pesos y retiraron un adelanto de sueldo de 5000 pesos.

