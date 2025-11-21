¿Otro caso de corrupción? presunto pago de retornos en Fábrica Argentina de Aviones

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), uno de los emblemas de la industria aeronáutica nacional, se encuentra en el centro de observación mediático y judicial debido a sospechas de corrupción. Denuncias internas de esta entidad estatal apuntan a la posible existencia de maniobras irregulares. El foco se sitúa en los acuerdos firmados con las empresas Hangar Uno y Alta Aviación.

El presidente de FAdeA, Julio Manco, fue quien rubricó los convenios sin pasar previamente por el escrutinio del directorio. Este accionar, si bien común en otras esferas empresariales, toma un cariz diferente cuando se trata de una institución pública, donde la transparencia y el control son piedras angulares.

Una secretaria, vinculada al gerente comercial Pablo Salort, habría solicitado un adelanto de 30 mil dólares en las oficinas de una de las empresas contratadas, Alta Aviación. Este pedido, que rompe con las normas habituales de contratación pública y que se habría llevado a cabo en cash, despertó sospechas inmediatamente. Los hechos caen bajo una vigilancia particular debido a grabaciones y capturas de chats que podrían constituir pruebas fundamentales.

Salort, tras el revuelo generado, presentó su renuncia, decisión aceptada por el directorio sin demoras. A raíz de estos acontecimientos, diversas áreas de la empresa, junto con la dirección de Ética y Compliance liderada por Julia Enríquez, han desencadenado un proceso de investigación interna. Han catalogado el incidente como Caso 1/2025 y Caso 2/2025, elevando el asunto al ministerio de Defensa.

La Oficina Anticorrupción, unida al afán de esclarecer el asunto, ha iniciado una investigación preliminar.

Al 14 de noviembre, la oficina ha confirmado el revuelo al mencionar que las indagaciones continúan y que, por el momento, permanecerán en privacidad. La tensión en FAdeA aumenta, no solo por las acusaciones, sino también porque este tipo de casos erosiona la confianza pública en una de las industrias primordiales para la Argentina. Lo que sigue está por verse, pero sin duda marcará un antes y un después en la política interna de la Fábrica de Aviones.

Fuente y fotos: Noticiasnet

