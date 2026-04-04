Otro caso de propofol y fentanilo: Hallaron muerto a un enfermero

4 abril, 2026 0

En otro muerte por drogas se registró en Palermo, luego de que hallaran sin vida a un enfermero en su casa, rodeado de envases de fentanilo y propofol. Los investigadores asociaron el caso rápidamente al del anestesiólogo fallecido por sobredosis.

La familia del enfermero, identificado como Eduardo Betancourt, realizó la denuncia luego de tres días incomunicados y una de sus hermanas ingresó al domicilio donde lo halló muerto.

En el departamento se encontraron fármacos varios, ampolletas, jeringa y guantes de látex; cuatro ampollas estaban abiertas en la escena.

Un mes y medio atrás, la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesiólogo del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez” provocó el inicio de una investigación que destapó una red de fiestas privadas con anestésicos robados por profesionales de la salud.

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