Otro radical que marca la cancha: “tenemos dirigentes capaces de encabezar listas ahora y en 2023”, dijo el diputado Fernández

23 febrero, 2021 Leido: 141

El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández, aseguró hoy de visita en Tres Arroyos que el radicalismo “tiene hombres y mujeres en toda la provincia y en el país para encabezar las listas legislativas ahora y las ejecutivas dentro de dos años. Y nos someteremos a las PASO, para eso están. Si no llegamos a acuerdos, que sea la gente la que defina en qué lugar hay que ubicar a cada uno de los dirigentes. Nosotros estamos dispuestos a discutir en una mesa de igual e igual, no vamos a aceptar ninguna negociación capitis diminutio. Seremos racionales si hay un candidato mejor posicionado, pero a priori no me corran con la vaina”, sostuvo.

De recorrida por la Sexta Sección en el marco de la interna radical del 21 de marzo, Fernández aclaró que respalda la fórmula que encabezan el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados provincial, Maximiliano Abad, y la intendenta de General Arenales, Erica Revilla. “Nosotros tenemos que darle fortaleza al partido para fortalecer también la coalición que integramos, para que sea capaz de construir una alternativa que reemplace al gobierno. Nosotros durante cuatro años privilegiamos la gobernabilidad porque éramos gobierno pero hoy ya no lo somos, por eso tenemos que discutir cuáles son las reglas de juego dentro de la coalición, y para eso pretendemos aportar desde nuestra identidad. No vamos a integrar algo donde nos vamos a mimetizar. Tenemos nuestra propia historia e idiosincrasia”, argumentó Fernández.

“Hay que entender la necesidad de participar, y este es un mensaje para los afiliados, porque también fortalecer el partido y la coalición nos permitirá poner límites a un Gobierno que comete excesos, como con el tema de las vacunas o el latrocinio y la violación de derechos humanos en Formosa, donde hubo gente encerrada sin sentencia en centros donde se mezcló a pacientes sanos con pacientes con Covid y se aisló a poblaciones enteras. La fortaleza la da el voto de la gente”, sostuvo.

Volver