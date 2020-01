Ouwerkerk destacó los beneficios de la lluvia y aseguró que no hay intención de movilizar en el agro local

7 enero, 2020 Leido: 39

Juan Ouwerkerk, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Alfa, volvió a reclamar el esfuerzo de la clase política pero aseguró que por el momento no se vislumbran en esta zona intenciones de movilización del sector ante la situación impositiva. “El país tiene una marcada necesidad de divisas pero el campo ya las venía aportando mediante las retenciones, ahora se aumentaron, y uno entiende que hay que seguir aportando pero nuestra gran bronca es que al privado se le pide cada vez más esfuerzo y eso no se ve de parte del sector político. El déficit siempre se trata de cerrar recaudando más y no gastando menos. La situación es difícil, a zonas donde prácticamente no hubo cosecha se suman más retenciones, más inmobiliario, así que uno sabe que tiene que pagar pero lo hace con bronca porque además no ve que eso sea útil”, indicó.

Además, hizo un balance positivo de lo cosechado hasta el momento, y celebró la llegada de la lluvia. “Los girasoles, maíces y soja están eternamente agradecidos por esta agua. En tanto, la cosecha de cebada fue dispar, con problemas de calidad en algunos lotes y mejoras en cuanto avanzó la recolección, así que a pesar del año seco rindió bastante bien y con calidad aceptable”, consideró.

Por otra parte anticipó que el proyecto de Huertas escolares que lleva adelante la Cooperativa será replicado este año en Tandil. “Esto demuestra que con poco se puede hacer mucho, y los chicos aprenden que nuestra tierra prodiga alimentos y es muy fructífera en este sentido”, aseguró.

Volver