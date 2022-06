Ouwerkerk: “En estos momentos de incertidumbre es cuando se pone en valor el cooperativismo”

13 junio, 2022

La ofensiva militar de Rusia contra Ucrania aceleró la escalada de los precios de los commodities agrícolas. Ucrania y Rusia representan en conjunto 29% de las exportaciones globales del cereal, y el conflicto geopolítico dio sostén a los precios internacionales de algunos de los productos que Argentina exporta, el presidente de la Cooperativa Alfa, Juan Ouwerkerk dijo: “los cereales y oleaginosas que producimos nosotros se rigen por el mercado de Chicago y lo que son insumos se manejan en moneda extranjera. Por otra parte con el tema de la guerra, la incertidumbre y la falta de materia prima han hecho que los valores aumentaran, en estos momentos no hay faltantes, pero hay que trabajar mucho más que antes para conseguir los productos.

Por ejemplo el precio de los fertilizantes ha más que triplicado su precio en dólares, los insumos para combatir malezas y plagas han duplicado su valor y así fue con todos los productos.

Esto impacta no positivamente para nosotros, aunque el paquete tecnológico que utilizamos ha sido bueno igual, el tema es la incertidumbre de no conseguir quizá los fertilizantes a los que estamos acostumbrados.

La cooperativa cumple un rol muy importante en estos tiempos sobre todo, ya que no es lo mismo comprar individualmente que todos juntos. Por el momento estamos trabajando bien, con buenos valores de venta también, no con grandes ganancias como se dice, ya que el estado se queda impositivamente con una importante parte de las ventas”.

