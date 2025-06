Ouwerkerk: “Necesitamos pensar en un plan maestro vial para sacar la producción”

Juan Ouwerkerk, presidente de la Cooperativa Alfa, en los estudios de LU 24 fue consultado sobre la importancia de la entidades cooperativas en beneficio de los productores, y puntualizó: “llevo el cooperativismo en la sangre, y lo he dicho muchas veces, que para el pequeño productor es lo mejor porque a través de muchas chicas te transformás en una grande; sucede que, en las épocas de bonanza, de dulzura económica, dejan de ser importantes, pero en épocas de crisis siempre están”.

“En esta economía tan dinámica que tenemos en los últimos años, hoy todo se hace prácticamente on line y ahora existe la inteligencia artificial y la cooperativa apoya al productor para hacer más eficiente la siembra en base a esa tecnología, que tal vez no pueden conseguir todos los productores entonces la cooperativa va en su ayuda para que tal vez con maquinas alquiladas pueda hacer una siembra de precisión”, opinó.

“No es fácil desenvolvernos en el día a día”, dijo y agregó que “tenemos un hermosísimo país, pero vamos, como digo yo, “de banquina a banquina, surfeando la ola, asume un gobierno y va para un lado, asume otro y va pera el otro lado: el productor siempre pone plata para no dejar el campo inactivo, porque no sobrevivís”.

“Tenemos una zona muy privilegiada: por ahí nos toca un poco la seca, pero luego llueve y estamos con una cosecha fina que zafó, la gruesa también y ya estamos empezando a sembrar la nueva fina sin problemas de sequía, creo que tenemos una región muy bendecida”, expresó.

Sobre las retenciones, Ouwerkerk dijo que “justamente estaba leyendo un artículo ayer, en el que decía que en 20 años hasta la actualidad por retenciones el productor ha aportado 200 mil millones de dólares, y uno se pregunta dónde fue ese dinero, porque no tenemos rutas, no tenemos puertos aggiornados, pero tenemos que empezar urgentemente en hacer las rutas; la ruta 228 que es la que van a puerto nuestros camiones se encuentra deteriorada, ya tiene humedad y eso de no repararla prontamente traerá consecuencias, como roturas o accidentes”.

La necesidad de un Plan Maestro para trasladar la producción

En la época menemista y con Moyano prefirieron impulsar los camiones por una cuestión gremial y se abandonaron las vías férreas, e incluso se han desmontado en algunos lugares, se han sacado los durmientes, los rieles, y el costo para hacer nuevas es de 1 millón de dólares por metro ejecutado, ¿quién lo va a poner? El Estado no puede hacerlo y si el numero no le da el recupero pronto al privado tampoco lo hará, pero deberíamos empezar a hacer un Plan Maestro para poder hacer las vías”, graficó.

Sobre su presencia en el consorcio del puerto de Necochea, explicó: “el primer año fue muy complicado, mucha rencilla política y hoy, hace unos seis u ocho meses estamos trabajando no de manera ideal pero coordinadamente, dándole importancia a las cosas; hoy luego de las inversiones realizadas puede entrar cualquier tipo de barcos, pero tenemos un montón de rutas destruidas.

“Estuve en Brasil la semana pasada en un capacitación por intermedio de ACA y visitamos un puerto que saca una producción de semillas y cereales de 60 millones de toneladas al año y en cuanto al problema logístico nos contaban que había colas de 120 kilómetros esperando descargar porque también tenían las rutas deterioradas; se concesionó, se hizo una autopista y una gran playa de camiones donde el camionero recibe luego su cupo para descargar: no es ingeniería nuclear es sentido común, pero es algo que vamos a tener que hacer porque la capacidad productiva del país es infinitamente superior a lo que produce, el tema es que no tenemos por donde canalizarlo”., enfatizó

“Resuelto lo urgente, ahora tenemos que pensar en lo importante y en lo que es el largo plazo, en algún momento para ver cómo vamos a seguir, debemos tener un Plan Maestro para ver cómo vamos a trasladar la mercadería por el país”, finalizó.

