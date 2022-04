Ouwerkerk, tras participar del “Tractorazo”: “hay enojo porque el Estado no hace esfuerzos por disminuir el gasto”

25 abril, 2022 Leido: 33

El productor agropecuario Juan Ouwerkerk participó del “Tractorazo” a Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se realizó el pasado sábado con varios reclamos, entre ellos la presión impositiva que afronta el sector agropecuario. En diálogo con LU 24, dijo que “hay enojo porque el Estado no hace esfuerzos por disminuir el gasto”.

Ouwerkerk aclaró que “estaba en Buenos Aires por otras actividades y me arrimé a apoyar la marcha, pero no fui con ninguna representatividad de CONINAGRO ni de la Cooperativa Alfa, fue una decisión individual”.

Destacó la “importantísima cantidad de productores que vinieron, algunos con sus tractores, incluso de zonas remotas, llamaba la atención que había gente del Impenetrable chaqueño, y hubo un acompañamiento muy grande de la ciudadanía porteña”.

En cuanto a los reclamos, dijo que “en general la gente del norte está muy preocupada por la falta de gasoil” al tiempo que remarcó que “si bien estamos en un contexto donde el sector agropecuario, por ahí, está un poquito mejor que algunos otros, en general el agobio impositivo está siendo hacia todo el sistema productivo”.

“La gente está podrida de pagar impuestos y no hay ningún gesto de la política”

“Este Gobierno, pero también la oposición, tendría que entender que la gente realmente ya está podrida de pagar impuestos y no hay ningún gesto de la política de tratar de disminuir un poco el gasto: diputados y senadores tienen secretarios, choferes y asesores, la expresidente cobra 3 millones de pesos por mes de jubilación, la semana pasada a Nacha Guevara se le dieron 12 millones de pesos por haber estado exiliada y seguimos desparramando plata por todos lados que sale del bolsillo de la gente, entonces se nos pide a la ciudadanos cada vez más aportes de impuestos y el Estado no hace un solo gesto de querer disminuir un poco el gasto. Uno palpaba que el enojo era, más que nada, por eso”, criticó.

“Uno entiende que, en el contexto del país, el sector agropecuario no es el que peor está, pero es como que se clavó el talón para decir basta muchachos hasta acá llegamos, empiecen a gastar menos porque si no terminan ahogando la producción de todos los pueblos y de la ciudadanía en general”, subrayó.

“Hay imprevisibilidad sobre cómo va a actuar el gobierno, estamos a un mes de empezar con la nueva campaña y esta incertidumbre, por ahí, hace que se siembre menos trigo, además los insumos están carísimos, han subido prácticamente el doble en dólares, y todo esto perjudica a la producción total del país”, finalizó.

Volver