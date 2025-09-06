P.B.A: ocho elecciones simultáneas y una batalla clave entre el peronismo y la LLA con proyección nacional

Mañana domingo, 14.376.592 bonaerenses – el 37% del padrón nacional – estarán habilitados para votar en una elección histórica por ser la primera vez que se hará en forma desdoblada de la nacional, y por su proyección nacional.

El peronismo pone en juego su futuro de cara al 2027, bajo una unidad endeble que reúne a los sectores que responden a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Por su parte, La Libertad Avanza apuesta a hacer pie en un territorio adverso, también de cara a la segunda mitad del mandato de Javier Milei en la Casa Rosada, y con intenciones de sepultar las aspiraciones electorales del kirchnerismo.

Habrá 41.189 mesas en toda la Provincia para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros locales. Pero, en realidad, serán ocho elecciones simultáneas distintas, ya que se vota por sección electoral, y las boletas de cada fuerza serán distintas en cada una.

El adelantamiento de los comicios bonaerenses fue una decisión del gobernador Kicillof, en una jugada por independizarse de su jefa política, Cristina Kirchner. Se trata de apuesta fuerte para el mandatario con aspiraciones presidenciales, ya que saldrá fortalecido si el peronismo se impone cómodo, o cargará con todo el peso de la derrota si La Libertad Avanza – que lleva como aliado al PRO – termina imponiéndose, o pierde por poco en un territorio históricamente peronista.

El gran interrogante es el nivel de participación, que fue del 76% en la categoría para legisladores provinciales en 2023, y del 70% en las legislativas locales de 2021.

Mañana se renueva la mitad de cada Cámara legislativa por lo que se votan 46 diputados provinciales y 23 senadores, y sus suplentes. La Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección Electoral eligen diputados, y la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección, senadores.

También se votan 1.097 concejales para renovar la mitad de los Concejos Deliberantes, y se eligen 401 consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses. En total, hay 2.717 cargos en juego, sumando titulares (1.567) y suplentes (1.150), según el conteo hecho por Infobae. Las boletas tendrán dos tramos: el de legisladores provinciales y el de concejales y consejeros escolares.

De las 63 fuerzas políticas que compiten en las elecciones bonaerenses, hay 7 alianzas y 6 partidos que se presentan en las 8 secciones electorales, según relevó Infobae.

Los candidatos de las distintas fuerzas que se presentan para ocupar esa cantidad de cargos en juego suman 22.116 entre titulares y suplentes: 711 aspirantes a diputados provinciales titulares; 347 a senadores; 9.211 a concejales; y 3.281 a consejeros escolares titulares, a los que hay que sumar a sus respectivos suplentes.

La Sexta Sección

Abarca 22 distritos del sur de la Provincia, donde viven 672.483 electores, y elige 11 bancas para diputados provinciales. Tiene como ciudad cabecera Bahía Blanca, y comprende además los municipios de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puán, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino

Alejandro Dichiara es el primer candidato de la lista de Fuerza Patria. Ex Intendente de Monte Hermoso, es uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados bonaerense y está alineado con la agrupación que lidera Máximo Kirchner.

Oscar Liberman, excandidato a intendente de Bahía Blanca por LLA, lidera la boleta libertaria en esta Sección, en un apuesta libertaria a una figura de peso en la principal ciudad de esta Sección.

Por su parte, Somos lleva como cabeza de lista al ex senador provincial Andrés De Leo, de la Coalición Cívica; Potencia al abogado Miguel Donadío; y el FIT a Héctor Zaris.

Realineamientos de los intendentes

De los 135 intendentes, 83 responden a Fuerza Patria, 30 apoyan a candidatos de Somos Buenos Aires, 12 se alinearon en esta elección con la alianza que sellaron la LLA y el PRO, 3 impulsan Hechos, 1 con Potencia y 1 con Nuevos Aires, en tanto 5 jefes comunales van con lista corta.

Un total de 21 jefes comunales se presentan como candidatos a concejal o legislador provincial para defender su territorio, según el relevamiento hecho por Infobae a partir de los nombres inscriptos en la Junta Electoral. Quince pertenecen a Fuerza Patria, 2 a la alianza LLA-PRO y 4 a Somos Buenos Aires.

De esos 21, 8 liderarán la lista de concejales en sus distritos, en candidaturas testimoniales, y 13 se postulan a una banca legislativa, con interrogantes sobre si asumirán o no en caso de entrar.

Si bien muchos señalaron que van a asumir la banca en caso de ser electos, no renunciarán a la intendencia, sino que pedirán licencia en el Municipio y dejarán a alguien de confianza en su cargo, para seguir manejando la política local, y poder volver en caso de ser necesario políticamente.

