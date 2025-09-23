Pablo Adriani: Retenciones 0% y como impacta en el campo la medida del Gobierno

Gracias al estudio Borioni y Asociados Tres Arroyos, el analista de mercado Pablo Adriani mediante un audio enviado a FM Ilusiones hizo referencia a las nuevas retenciones a 0% impuestas por el Gobierno Nacional.

Adriani dijo “lo que busca saber el Gobierno es cuanto van a vender los productores de soja y maíz, es muy difícil que vendan su totalidad, arriesgándose a quedarse sin nada hasta el próximo año”.

En todo este esquema falta analizar un factor que no incluyeron ese es la psicología y cultura del productor, los mismos ante tanta incertidumbre política prefieren retener para comercializar cuando sea beneficiario para ellos.

“Guiándome por las bajas divisas de los meses anteriores calculo una caída mucho mayor para noviembre y diciembre, ante la urgencia de dólares en el Gobierno, decidieron implementar dicha medida con el fin de que los productores salgan al mercado, de esa forma el exportador podrá ingresar sus divisas”.

“Debemos evaluar todo esto, para darnos cuenta de que pretenden”, aseguró y afirmó que “el productor cuando se queda con granos también retiene dólares, ahora entra un factor económico no menor ya que las retenciones a 0% para harina y aceite de Soja, implican una mejora entre 50 y 60 dólares por tonelada alcanzando los 360, cuando el viernes pasado estaba a 300 dólares, no obstante, los productores desconfían y esperan hasta después de las elecciones del 26 de octubre”.

“Pensando que si hay un resultado adverso volverá el Cepo y la Brecha económica del pasado, cuando los productores tendrán retenciones a 0%, con el dólar aun valor distinto, y si temen a la devaluación pueden comprar dólares en el mercado”, mencionó.

“con esta medida implementada, vemos que el productor podrá comercializar sin problemas obteniendo una ganancia mayor, yo les diría que vendan ahora ganando más, y con lo recaudado salgan a comprar insumos, esperamos que las empresas, no suban sus precios”, aconsejó.

“Finalmente agradezco a Juan Pablo Borioni titular de la firma Borioni y Asociados”.

