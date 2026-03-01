Pablo Bianco, de Tres Arroyos, el gran ganador del concurso de Echegoyen

1 marzo, 2026 1.710

Finalizado el extraordinario concurso del Club Recreativo Echegoyen, que reunió 6148 cañas inscriptas, el gran ganador es, nuevamente, de Tres Arroyos: Pablo Bianco, con una Corvina de 3.208 KG y quien se adjudicó la Toyota Hilux 4X4 OKM. El segundo lugar, también se va para Tres Arroyos, es Gustavo Groenenberg con una Corvina de 2.970 KG y se lleva un Toyota Yaris 0KM. Quien completa el podio es Lautaro Basualdo, de Monte Hermoso con una Corvina de 2.906 KG y se premia con 12 millones de pesos.

En lo que respecta a la “Variada”, el ganador es Ezequiel Ostiza, de Tres Arroyos, con un inmenso Chucho de 12.380 KG y se lleva los 5 millones de pesos como premio. En el segundo lugar, fue para Jose Martin con un Chucho de 8.210 KG de San Cayetano. El tercer lugar se va para Tandil, con Agustin Pedrueza y su Chucho de 8.150 KG.

Clasificación General:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD 1 -Ganó Toyota Hilux 4X4 Bianco Pablo 3.208 KG Tres Arroyos 2 -Ganó Toyota Yaris 0KM Groenenberg Gustavo 2.970 KG Tres Arroyos 3 – Ganó $12.000.000 Lautaro Basualdo 2.906 KG Monte Hermoso 4 – Ganó $4.000.000 Carrin Fernando 2.842 KG Tres Arroyos 5 – Ganó $3.000.000 Escudero Pablo 2.754 KG Santa Teresita 6 – Ganó $2.000.000 Ubeda Diego 2.554 KG Punta Alta 7 – Ganó $1.500.000 Santos Diego 2.460 KG San Cayetano 8 – Ganó $1.200.000 Lopez de Ipiña Facundo 2.456 KG Tres Arroyos 9 – Ganó $1.200.000 Schwerdt Laura 2.448 KG Bahia Blanca 10 – Ganó $1.200.000 Arellano Carlos 2.334 KG Tandil 11 – Ganó $700.000 Amorena Nazareno 2.428 KG Energia 12 – Ganó $700.000 Iriart Luciano 2.398 KG Claromecó 13 – Ganó $700.000 Hoffman Agustin 2.392 KG Tres Arroyos 14 – Ganó $700.000 Rio Rodrigo 2.382 KG Tres Arroyos 15 – Ganó $700.000 Minor Mario 2.348 KG Tres Arroyos 16 – Ganó $600.000 Coñocar Ariel 2.332 KG Mar del Plata 17 – Ganó $600.000 Giunchiglia Damian 2.316 KG Viedma 18 – Ganó $600.000 Dambrosio Rafael 2.314 KG Necochea 19 – Ganó $600.000 Pardo Jose M. 2.296 KG Orense 20 – Ganó $600.000 Di Rocco Jose 2.294 KG Tres Arroyos 21 – Ganó $600.000 Grivetto Eugenio 2.276 KG Marisol 22 – Ganó $600.000 Valenzuela Jonathan A. 2.222 KG Loberia 23 – Ganó $600.000 Castro Damian 2.212 KG Tandil 24 – Ganó $600.000 Armillei Roberto 2.188 KG Bahia Blanca 25 – Ganó $600.000 David Garay 2.166 KG Monte Hermoso 26 – Ganó $500.000 Almaraz Guillermo 2.148 KG Necochea 27 – Ganó $500.000 Saenz Valiente Ariel 2.090 KG San Cayetano 28 – Ganó $500.000 Orona Gabriel 2.076 KG Saladillo 29 – Ganó $500.000 Gualione Roman 2.070 KG Santa Teresita 30 – Ganó $500.000 Buus Manuel 2.064 KG Tres Arroyos 31 – Ganó $400.000 Oliva Emanuel 2.052 KG Tres Arroyos 32 – Ganó $400.000 Campos Leandro 2.034 KG Tres Arroyos 33 – Ganó $400.000 Ramos David 2.020 KG Tres Arroyos 34 – Ganó $400.000 Alcaraz Miguel 2.016 KG Bahia Blanca 35 – Ganó $400.000 Solans Alexis 1.982 KG Tres Arroyos 36 Ganó Caña Patria Rods Rodriguez Nazareno 1.944 KG Reta 37 Ganó Caña Patria Rods Guerrero Norma 1.944 KG Monte Grande 38 Ganó Caña Patria Rods Haublein Geraldine 1.912 KG Tres Arroyos 39 Ganó Caña Patria Rods Duarte Valentin 1.910 KG Orense 40 Ganó Caña Patria Rods Saucedo Jorge 1.898 KG Villa Gesell

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 – Ganó $5.000.000 Ostiza Ezequiel Chucho– 12.380 KG Tres Arroyos 2 – Ganó $3.000.000 Jose Martin Chucho – 8.210 KG San Cayetano 3 – Ganó $2.000.000 Pedrueza Agustin Chucho – 8.150 KG Tandil

Clasificación al Mejor Socio:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 – Ganó $2.000.000 Hoffman Agustin Corvina 2.392 KG Tres Arroyos 2 – Ganó $1.000.000 Pardo Jose M. Corvina 2.296 KG Orense 3 – Ganó $500.000 Grivetto Eugenio Corvina 2.276 KG Marisol

Clasificación a Mejor Dama:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 – Ganó $800.000 Schwerdt Laura Corvina 2.448 KG Bahia Blanca 2 – Ganó $500.000 Guerrero Norma Corvina 1.944 KG Monte Grande 3 – Ganó $300.000 Haublein Geraldine Corvina 1.912 KG Tres Arroyos

Clasificación a Mejor Cadete:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 – Ganó $800.000 Cepeda Valentino Corvina 1.730 KG S.F.Bellocq 2 – Ganó $500.000 3 – Ganó $300.000

Sorteo entre todos los inscriptos: Oscar De Marco de Tres Arroyos – Ganó un Toyota Hilux 4X4 0KM

Sorteo por pago anticipado: Sandro de Tandil – Ganó un Toyota Yaris 0KM

