Pablo Bianco, de Tres Arroyos, el gran ganador del concurso de Echegoyen
Finalizado el extraordinario concurso del Club Recreativo Echegoyen, que reunió 6148 cañas inscriptas, el gran ganador es, nuevamente, de Tres Arroyos: Pablo Bianco, con una Corvina de 3.208 KG y quien se adjudicó la Toyota Hilux 4X4 OKM. El segundo lugar, también se va para Tres Arroyos, es Gustavo Groenenberg con una Corvina de 2.970 KG y se lleva un Toyota Yaris 0KM. Quien completa el podio es Lautaro Basualdo, de Monte Hermoso con una Corvina de 2.906 KG y se premia con 12 millones de pesos.
En lo que respecta a la “Variada”, el ganador es Ezequiel Ostiza, de Tres Arroyos, con un inmenso Chucho de 12.380 KG y se lleva los 5 millones de pesos como premio. En el segundo lugar, fue para Jose Martin con un Chucho de 8.210 KG de San Cayetano. El tercer lugar se va para Tandil, con Agustin Pedrueza y su Chucho de 8.150 KG.
Clasificación General:
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|CORVINA – KG
|LOCALIDAD
|1 -Ganó Toyota Hilux 4X4
|Bianco Pablo
|3.208 KG
|Tres Arroyos
|2 -Ganó Toyota Yaris 0KM
|Groenenberg Gustavo
|2.970 KG
|Tres Arroyos
|3 – Ganó $12.000.000
|Lautaro Basualdo
|2.906 KG
|Monte Hermoso
|4 – Ganó $4.000.000
|Carrin Fernando
|2.842 KG
|Tres Arroyos
|5 – Ganó $3.000.000
|Escudero Pablo
|2.754 KG
|Santa Teresita
|6 – Ganó $2.000.000
|Ubeda Diego
|2.554 KG
|Punta Alta
|7 – Ganó $1.500.000
|Santos Diego
|2.460 KG
|San Cayetano
|8 – Ganó $1.200.000
|Lopez de Ipiña Facundo
|2.456 KG
|Tres Arroyos
|9 – Ganó $1.200.000
|Schwerdt Laura
|2.448 KG
|Bahia Blanca
|10 – Ganó $1.200.000
|Arellano Carlos
|2.334 KG
|Tandil
|11 – Ganó $700.000
|Amorena Nazareno
|2.428 KG
|Energia
|12 – Ganó $700.000
|Iriart Luciano
|2.398 KG
|Claromecó
|13 – Ganó $700.000
|Hoffman Agustin
|2.392 KG
|Tres Arroyos
|14 – Ganó $700.000
|Rio Rodrigo
|2.382 KG
|Tres Arroyos
|15 – Ganó $700.000
|Minor Mario
|2.348 KG
|Tres Arroyos
|16 – Ganó $600.000
|Coñocar Ariel
|2.332 KG
|Mar del Plata
|17 – Ganó $600.000
|Giunchiglia Damian
|2.316 KG
|Viedma
|18 – Ganó $600.000
|Dambrosio Rafael
|2.314 KG
|Necochea
|19 – Ganó $600.000
|Pardo Jose M.
|2.296 KG
|Orense
|20 – Ganó $600.000
|Di Rocco Jose
|2.294 KG
|Tres Arroyos
|21 – Ganó $600.000
|Grivetto Eugenio
|2.276 KG
|Marisol
|22 – Ganó $600.000
|Valenzuela Jonathan A.
|2.222 KG
|Loberia
|23 – Ganó $600.000
|Castro Damian
|2.212 KG
|Tandil
|24 – Ganó $600.000
|Armillei Roberto
|2.188 KG
|Bahia Blanca
|25 – Ganó $600.000
|David Garay
|2.166 KG
|Monte Hermoso
|26 – Ganó $500.000
|Almaraz Guillermo
|2.148 KG
|Necochea
|27 – Ganó $500.000
|Saenz Valiente Ariel
|2.090 KG
|San Cayetano
|28 – Ganó $500.000
|Orona Gabriel
|2.076 KG
|Saladillo
|29 – Ganó $500.000
|Gualione Roman
|2.070 KG
|Santa Teresita
|30 – Ganó $500.000
|Buus Manuel
|2.064 KG
|Tres Arroyos
|31 – Ganó $400.000
|Oliva Emanuel
|2.052 KG
|Tres Arroyos
|32 – Ganó $400.000
|Campos Leandro
|2.034 KG
|Tres Arroyos
|33 – Ganó $400.000
|Ramos David
|2.020 KG
|Tres Arroyos
|34 – Ganó $400.000
|Alcaraz Miguel
|2.016 KG
|Bahia Blanca
|35 – Ganó $400.000
|Solans Alexis
|1.982 KG
|Tres Arroyos
|36 Ganó Caña Patria Rods
|Rodriguez Nazareno
|1.944 KG
|Reta
|37 Ganó Caña Patria Rods
|Guerrero Norma
|1.944 KG
|Monte Grande
|38 Ganó Caña Patria Rods
|Haublein Geraldine
|1.912 KG
|Tres Arroyos
|39 Ganó Caña Patria Rods
|Duarte Valentin
|1.910 KG
|Orense
|40 Ganó Caña Patria Rods
|Saucedo Jorge
|1.898 KG
|Villa Gesell
Clasificación “Variada”:
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|PIEZA – KG
|LOCALIDAD
|1 – Ganó $5.000.000
|Ostiza Ezequiel
|Chucho– 12.380 KG
|Tres Arroyos
|2 – Ganó $3.000.000
|Jose Martin
|Chucho – 8.210 KG
|San Cayetano
|3 – Ganó $2.000.000
|Pedrueza Agustin
|Chucho – 8.150 KG
|Tandil
Clasificación al Mejor Socio:
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|PIEZA – KG
|LOCALIDAD
|1 – Ganó $2.000.000
|Hoffman Agustin
|Corvina 2.392 KG
|Tres Arroyos
|2 – Ganó $1.000.000
|Pardo Jose M.
|Corvina 2.296 KG
|Orense
|3 – Ganó $500.000
|Grivetto Eugenio
|Corvina 2.276 KG
|Marisol
Clasificación a Mejor Dama:
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|PIEZA – KG
|LOCALIDAD
|1 – Ganó $800.000
|Schwerdt Laura
|Corvina 2.448 KG
|Bahia Blanca
|2 – Ganó $500.000
|Guerrero Norma
|Corvina 1.944 KG
|Monte Grande
|3 – Ganó $300.000
|Haublein Geraldine
|Corvina 1.912 KG
|Tres Arroyos
Clasificación a Mejor Cadete:
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|PIEZA – KG
|LOCALIDAD
|1 – Ganó $800.000
|Cepeda Valentino
|Corvina 1.730 KG
|S.F.Bellocq
|2 – Ganó $500.000
|3 – Ganó $300.000
Sorteo entre todos los inscriptos: Oscar De Marco de Tres Arroyos – Ganó un Toyota Hilux 4X4 0KM
Sorteo por pago anticipado: Sandro de Tandil – Ganó un Toyota Yaris 0KM