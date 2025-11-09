Pablo Camino, un embajador tresarroyense en España como guardavidas

9 noviembre, 2025 0

El tresarroyense Pablo Camino es guardavidas, y hace 26 años que trabaja a contra temporada en España y en el verano lo hace en Argentina.

Entre otros conceptos dijo que “hacemos en España lo que no hacemos en Argentina: nosotros cuando ponemos la bandera roja de prohibición de baño, le tocamos silbato y le advertimos, la gente no se mete, a diferencia de lo que sucede acá, donde la gente por poco te apunta con una ametralladora, es muy significativo, y las banderas son como un semáforo, verde, amarillo y rojo, y en el caso que la gente no quiera salir del agua se convoca a la policía y se lo multa, con costos de 600 a 1300 euros”.

“Nosotros trabajamos para empresas privadas que ganan la licitación del servicio para cada municipalidad, por lo que el municipio determina lo que quiere invertir, por cada cantidad de dinero hay cierta cantidad de guardavidas, de acuerdo al presupuesto que maneje la municipalidad, es algo contemplado, pero no se invierte mucho dinero”, relató.

“Cascallares para mí es todo, y hasta en mi documento español dice que nací ahí”, dijo respecto a la pertenencia al pueblo que lo vio nacer y crecer.

“Se extraña, aunque uno quiera adaptarse, aunque se vive distinto, porque uno los vínculos los tiene acá, las ganas de compartir con tu gente, porque allá las costumbres son totalmente distintas, te juntas en el bar o en el restaurante, encontrás gente a la pasada, no es una amistad que te da el vínculo, y no se puede comparar con lo de Argentina”, explicó.

Pablo destacó el apoyo de su mujer a quien conoció en Claromecó, “mi principal pilar” cuando se refirió a la posibilidad de poder comprar su casa propia, para lo que tuvimos que trabajar muchísimo para pagarla de a poco”

Volver