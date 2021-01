Pablo Escudero dio detalles del nuevo servicio de emergencias

16 enero, 2021

El Presidente de Policoop, Pablo Escudero, dio detalles a LU 24 sobre el nuevo servicio de emergencias inaugurado el pasado martes 12 de enero: “Es un servicio que está muy bueno, que lo estábamos necesitando. Habíamos tenido algunos inconvenientes pero hubo buena respuesta en este semana, desde el día de apertura”, dijo.



Escudero sostuvo que “la gente, para asociarse a la Cooperativa y al nuevo servicio, puede comunicarse al 2938-431222 en el caso de que no quieran acercarse al sanatorio por la pandemia. Sino en el mismo lugar tenemos un sector apartado que no tiene contacto con el resto para poder asociarlos y cumplir con los protocolos sanitarios”.

“Lo que pasa es que es tanta lucha, a nosotros nos conocen desde el primer dia, en lo humano. Pusimos todo en la cancha para poder subsistir y después empezar a hablar de los proyectos de salud que teníamos. Mucha gente tiene el corazón con el sanatorio, son sentimientos encontrados”, aseguró.

Además agregó: “Hubo llamados de gente, hay un convenio con el municipio y el Hospital, por si el SAME está repleto. El mismo servicio de guardia se comunica con nosotros, no por ahí como ha entendido la gente que directamente llama al teléfono de emergencia de la Cooperativa y tenemos que ir, porque después empiezan a pegarnos. Pueden llamar al SAME tranquilos, pero si hay un problema de saturación, nosotros vamos a ayudar”.

“La gente está muy contenta y nosotros más”, concluyó.

