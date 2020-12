Pablo Escudero: lograron terminar el techo de Policoop y las 4 calderas ya están en funcionamiento

2 diciembre, 2020 Leido: 31

Siguen las refacciones en el sanatorio Policoop que se pudieron llevar a cabo con un aporte económico del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) por un total de 3.529.000 pesos. Según informó Pablo Escudero “el lunes terminaron los techos y la caldera ya está en funcionamiento”.

El presidente de Policoop comentó a LU24 que “calculamos que en los próximos diez días terminaran el acondicionamiento de la instalación eléctrica de las habitaciones nuevas y una parte del quirófano”, “son 12 habitaciones reformadas que se encuentran donde antiguamente se encontraban los consultorios”.

Con respecto a la obra del techo Escudero indicó que se colocaron 500 metros de techo sobre la losa que cubría al sanatorio, ya que anteriormente se había realizado un techo nuevo por calle San Lorenzo, y faltaban estos 500 metros que era de muy difícil mantenimiento, y con este subsidio de INAES se pudo concretar. El proyecto a futuro es duplicar las instalaciones del Policoop, ya que una vez que esté el área de internación terminada y funcionando se podrán levantar paredes para hacer un nuevo piso que duplique las instalaciones.

Ante la situación sanitaria local sostuvo “se está saturando alguna área de especialidades, pero estamos cuidándonos mucho y cuidando a la gente al ingreso d el sanatorio”, y en ese sentido Escudero explicó que están preparando entradas nuevas al establecimiento, específicas para cada sector y para que no haya saturaciones de circulación innecesarias , por ejemplo, por la parte de calle Pringles, se diagramará una entrada para la parte de recetas, atención; y por otro lado, sigue el proyecto del Servicio de Emergencias Médicas donde estaba la Guardia, y una entrada de diagramación de ambulancias, se manejarían por el patio para que no haya contacto con el resto de las áreas, y los consultorios ingresarían por calle San Lorenzo.

Siguen las gestiones también para aparatologías para el quirófano y terapia intensiva, con una ayuda importante que llegará en febrero, tanto en el Ministerio Nacional como el bonaerense, y afirma que el mismo Ministro de Salud está acompañando en la intención de la apertura del sanatorio. Todas las ayudas que se le solicitan principalmente al Ministerio de Salud de Nación, desde Policoop se ofrece retribuirlas con servicios para las obras sociales que caen en la órbita nacional, ya que no pretenden “que nadie nos regale nada, queremos pagarlo con trabajo”.

Por otra parte Escudero dijo que” actualmente están trabajando entre clínicos, licenciados, y toda la parte de salud son alrededor de 30 empleados”, y con todos aquellos que están trabajando de forma periférica, que estarían dispuestos de emplearse en el momento que se habilite la apertura del Policoop, serían en total unos 60 empleados. Se está empezando a diagramar la parte de recursos humanos en áreas como de choferes, telefonistas que van a ser necesarios 4 personas para cubrir las emergencias las 24 horas, y también personal para internación.

Para finalizar, destaca el buen funcionamiento del hospital en ésta situación de COVID19, y aunque las instalaciones del Policoop estaban a disposición para cualquier eventualidad, el buen manejo, y que la situación sanitaria no se haya desbordado les ha dado tiempo y la posibilidad de organizarse para concretar proyectos empezados y planificar el crecimiento del establecimiento sanitario.

