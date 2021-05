Pablo Escur realizó la obra del Parador La Barra: “cuando vaya y vea como está, capaz se me cae una lágrima”

7 mayo, 2021

Pablo Escur, es un reconocido albañil en Tres Arroyos, y fue quien hizo los cimientos de lo que fuera La Barra en Claromecó. Pablo viene de una familia con muchas generaciones de constructores, desde que su familia materna arribó en 1880 por esta región. Esta mañana, conversó con LU24 para hacer un repaso por su historia en el rubro de la construcción y específicamente la pasión con la que construyó lo que fue hasta hace algunos días el Parador de La Barra en Claromecó.

“Mi madre es de la familia de los Tersano, en 1880 cuando llegaron los Tersano al país, eran señores constructores, con los años hicieron por ejemplo, la casa que está en la calle Lamadrid, la hizo don Victorio Tersano, uno de los hermanos de mi abuelo” comenzó Pablo Escur relatando los comienzos de su sangre constructora. “Todas esas pinturas que tiene esa casa, están hechas por la familia Tersano, porque eran 14 hermanos, y llegaron a trabajar hasta en el frente del Teatro Colón”.

Asimismo, el albañil, comentó sobre la forma de construir y trabajar en la albañilería “antes para hacer un frente estaban un año y pico o dos, eran señores artesanos los constructores, y mi familia llegaron a trabajar también en la Sociedad Italiana, y en parte de la Municipalidad, alrededor en el año 1880, eso es lo que me contó mi madre” y se lamentó al agregar que de la familia Tersano ya quedan pocos.

En cuanto a la historia de la construcción del Parador de La Barra allá por el año 1996, Pablo Escur, expresó que “cuando me vino a buscar Gustavo Groenemberg, yo pensé que era un trabajito de dos o tres semanas, y me dijo que era un trabajo en el mar, y yo nunca había trabajado así y cuando me trajo los planos, le dije que había que meter a trabajar a 8 o 10 personas”, refiriéndose principalmente a la magnitud de la obra, y a las condiciones en las que se debía trabajar, ya que la construcción en la arena y frente al mar, suele tener ciertas características particulares.

“Fuimos y lo encaramos, el 23 de septiembre del 96, un lunes, empezamos la obra” recordó con emoción el albañil, y comenzó con un repaso por los detalles de la construcción. “Llegamos a tirar todas las medidas, y hacer el encofrado, que lo hicimos con ladrillos huecos” y agregó “yo sé cuántas bolsas de cemento, cuantos fierros y cuantos ladrillos huecos coloque en esa obra”.

Según indicó, fueron33 los días de trabajo para levantar la obra y luego poder techar y ultimar los detalles que tenían que ver con las veredas, pozo resumidero, etc. “Toda la estructura está hecha por mi” sostuvo.

Con respecto a las sensaciones que le genera la reciente demolición del parador, comentó que siempre tuvo como pensamiento “yo me voy a morir y esta obra va a quedar esta obra, porque fue un orgullo para hacer esa obra” pero advirtió “también dijeron que el Titanic era indestructible y llego al mar y se hundió”.

Reconoció que le genera mucha tristeza, el saber que ya no existe más aquella obra que le llevo varias semanas de trabajo y se realizó en tiempo record, con condiciones excepcionales, y siempre pensó “lo único que puede voltear esto es un maremoto, pero quien la destruyo? el hombre con las máquinas y es doloroso” mencionó, y además dijo “cuando vaya y vea como esta, capaz que se me cae una lágrima porque metimos muchas horas de trabajo, nos agarró el frio, el agua y el calor”.

