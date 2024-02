(video)Pablo Fernández: “Es una satisfacción enorme sacar una negra en “Las 24”

11 febrero, 2024

Pescador de raza, Pablo Fernández, quien encabeza el concurso pesquero del Club Cazadores, dijo a LU 24 que “es una satisfacción enorme: el hecho de sacra una corvina negra en las 24 como pescador es algo que a uno lo llena”.

Asimismo, atribuyó a la suerte haber sacado la pieza de casi tres kilos de peso que lo pone a tope de la ganchera y afirmó, junto a su hijo Fermín: “siempre uno busca, tiene buena carnada, pero después, que te pique la más grande es suerte; había un grupo de 15 personas y me tocó a mí”.

Fernández se refirió a la buena pesca que se dio al momento de capturar la pieza; “salieron varios pichoncitos de negra, uno de quienes está con nosotros, en el grupo Marea Roja sacó cinco”.

“Participé 35 años seguidos, hacía cuatro que no venía y en esos 35 años no me paso nunca sacar una corvina, hay que buscarla y alguna vez te puede tocar, estoy muy contento”, graficó.

“Sabemos que salieron varias corvinas en distintos lados, la marea estaba perfecta y se daba la posibilidad que saliera una, el pique se dio a las siete de la tarde, cuando estaba cayendo el sol, como sucede cuando voy a Mar Chiquita a pescar”, expresó.

“Se dio la condición ideal, con buen mar, sin viento: uno puede saber mucho pero después en la práctica hay mucho porcentaje de suerte”, afirmó.

“Le agradezco a mi viejo haberme enseñado de chico, por eso estoy hoy con uno de mis hijos y trato de motivar la pesca porque es un deporte de lo más sano que hay, es indescriptible, por lo que tengo una alegría enorme”, finalizó.

