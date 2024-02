Pablo Fernández, tras ganar “Las 24”: “llevo la pesca en el alma”

11 febrero, 2024

La 62º edición de las 24 horas de la Corvina Negra tiene ganador, y es el tresarroyense Pablo Fernández. En conversación con LU 24, el acreedor de una camioneta Toyota Hilux 4×4 0km, dio sus sensaciones tras el triunfo.

“Es incomparable sacar una negra. Vine a disfrutar y así fue. Sabía que estaban saliendo corvinas negras y por suerte se me dio. Entrar en la pesca es lo mejor que me ha pasado en mi vida, la llevo en el alma”, comentó.

Y agregó: “La pasé muy tranquilo hasta que llegó el final, en su momento en 1991, cuando tenía 20 años fui ganando desde las seis de la tarde a las diez de la mañana, pero no se me dio, lo cierto es que no depende de uno. Si te tocan con la varita se le da uno y sino a otro. Seguro que ayudan los equipos, el lugar y la carnada que uno tiene, pero esta vez me tocó a mí”.

Volver