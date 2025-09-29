Pablo Fuente y la preocupación en el Campo ante las medidas del Gobierno

Crece la preocupación en el Campo sobre los anuncios del Gobierno con las nuevas retenciones, para saber más el Gerente del Centro de Acopiadores de Cereales Pablo Fuente en diálogo radial con LU 24 dijo “generaron un montón de opiniones respecto a la suspensión de las retenciones para los derechos de exportación oficializados el pasado lunes por el Gobierno mediante un Decreto”.

“Es decir, luego de cubrir el cupo de ventas al exterior por 7 mil millones de Dólares, volvieron a bajar él valor, debemos marcar que el exportador presentaba una declaración jurada, con la misma, tenian tres días hábiles después de hacer la venta para presentar el ingreso de los dólares”.

“En total, vendieron 20 millones de toneladas con operaciones alrededor de 10 mil millones de dólares, el precio de soja fue importante por un día y el productor no logró a acomodarse”.

“Los datos de Declaración Jurada son 100% legales firmada por cada parte para poder ingresar los dólares, dicha declaraciones se firmaron para exportar en los próximos meses desde noviembre hasta mayo del 2026”, mencionó.

“Los Productores no llegaron a captar del todo el valor sin las retenciones, y decidieron esperar un tiempo para ver el precio total, además, la mayoría quería que el mercado se normalice y cuando se dieron cuenta el cupo fue completado bajando nuevamente los valores de Exportación”.

“Vemos muy complicado que vuelvan a implementar dicha medida, asimismo el Gobierno lo hizo para solventar el Banco Central ante la falta de reservas en un futuro inmediato no creo que haya otra igual”, afirmó.

“Este año tuvimos muchas quejas por la cantidad de cambios, la falta de previsibilidad hace que se pierda la transparencia a su vez, esperamos una nueva baja que favorezca a todos los Productores”, concluyó.

