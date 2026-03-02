Pablo Garate abrió las sesiones del Concejo Deliberante con un fuerte discurso

2 marzo, 2026

Este lunes, en el Salón Blanco, el intendente Pablo Garate dio inicio a un nuevo Período de Sesiones en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos.

El Jefe Comunal inició su discurso resaltando que “he tomado nota de cada cosa que han dicho”, refiriéndose a los discursos de los jefes de bloque que antecedieron al suyo.

“Aprender a dialogar es primero escuchar”, destacó.

Garate se dirigió a los vecinos en su discurso, de modo directo: “es fundamental para la democracia contarles los hechos, dar cuentas”.

En primera instancia, se refirió a la crisis y la fortaleza que debe construirse desde la identidad: “En momentos de crisis hay que reafirmar: ser tresarroyense no solo es vivir en un lugar.

Es elegirlo día a día. Es nuestro lugar en el mundo”. Y prosiguió “Queremos ordenar, mejorar, defendemos Tres Arroyos, siempre, ante quien sea. Se gobierna mirando a los ojos a los vecinos. Queremos más oportunidades, un Tres Arroyos para todos”.

En la misma línea, expresó que “hay desafíos, dificultades, obstáculos. Pero nadie, ni nada, nos va a frenar. Nuestros deseos son mas fuertes que cualquier adversidad. Amamos Tres Arroyos, a su gente”.

En relación con el contexto, Garate dijo que “hay que explicar la realidad. Los problemas no aparecen de la nada. La crisis económica golpea fuerte, los recursos escasean. Tres Arroyos es productivo, genera trabajo, transporte, tiene retenciones campo, IVA en su consumo, se van aportes, impuestos, se va mucho de Tres Arroyos. ¿Qué vuelve? Ahora, nada”.

Sobre el ordenamiento económico del Municipio, señaló mejoras con respaldo de datos, por ejemplo, en las paritarias municipales que superaron a la inflación.

Después se refirió a lo que Tres Arroyos necesita. El intendente puntualizó en salud, educación, obra pública y seguridad. Destacó lo que falta y lo que se hizo: “No vamos a decir que no tenemos un problema serio con el agua, desafíos en seguridad, barrios y localidades que necesitan obras de infraestructura. No venimos a vender soluciones mágicas, venimos a hacer lo que no se hizo durante años”.

Sobre infraestructura e inversiones, Garate interpeló a la oposición: “para dialogar no hay que mentir”. Y, especialmente en relación con la gestión anterior, dijo que “tuvimos que invertir en maquinaria, en herramientas, porque estaban en estado de abandono cuando asumimos. Nadie quería comprarlas”.

En materia de Seguridad, aseguró que “hicimos mucho. No todo se puede prevenir. Pero ahora tenemos política de Seguridad Integral. Prevenir, investigar, esclarecer. Quienes son responsables, deben pagar las consecuencias”.

Destacó, entre otras obras, la inauguración del nuevo sistema de monitoreo, con inteligencia artificial y la subdelegación contra el narcotráfico.

En materia de Salud, el jefe comunal, habló de la situación financiera: “hay deudas de Nación a Provincia y un fuerte incremento de demanda”.

“Tenemos que ser coherentes. El Hospital es de primera, el personal es de primera. Pero tenemos más vecinos, más demanda. Mucha gente que se quedó sin trabajo, sin obra social. Más demanda, con el municipio respaldando la salud en soledad, es lógico que la capacidad se vea sobrepasada”. De todas maneras, el intendente destacó la incorporación de especialidades, los esfuerzos para sostener y ampliar el sistema, donde destacó el tomógrafo, con mejores precisiones, siendo uno de los dos que existen en la provincia. También la telemedicina, con un éxito en el Pirovano y el hospitalito de Claromecó.

En materia de planeamiento urbano, habló sobre la obra de desagüe en el barrio Olimpo, la recuperación de los espacios verdes, nuevas plazas, renovación de juegos, entre otras políticas.

En educación, destacó el Cresta: “Casi lo perdemos en 2023, ahora tenemos una oferta educativa acorde a las demandas del mercado”. Y aseguró que la Universidad de Tres Arroyos ya tiene su proyecto de ley.

Sobre la política territorial, aseguró que ya se está trabajando en un presupuesto con obras trascendentales para las localidades.

Luego, volvió a dirigirse a los vecinos que tienen todo en regla: “el 50% de las construcciones no estaban declaradas. Los vecinos buenos cumplidores siempre pagan. Ahora que paguen todos. Los cumplidores merecen ese respeto, no ser unos pocos que pagan mientras otros hacen construcciones. Ahora hay control”.

En materia de desarrollo y acción social, destacó que la política social es “estar. Para que nadie se quede solo”.

“No deberíamos hablar hoy de asistencia alimentaria, pero, aunque nos rompa el corazón, es una realidad”, dijo.

En cuanto al turismo, el intendente aseguró que se busca reforzar el área “durante todo el año”.

Sobre el final del discurso, volvió a interpelar los discursos de la oposición, el antes y el después del inicio de su gestión: “Muchas veces acá pasa, pasa en las sesiones, que le dan la espalda a la realidad”.

Para cerrar, Garate dijo con énfasis que “somos un gobierno localista. Por no dejar que se vulneren los derechos de los tresarroyenses, nos tenemos que bancar cosas”.

“Yo no hago promesas. Lo que hago es comprometerme a trabajar para lo que queremos para Tres Arroyos”, concluyó.

